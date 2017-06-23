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В Израиле

В результате ДТП на шоссе №60 погибли трое жителей Палестинской автономии

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 18:03 блог версия для печати фото
В результате ДТП на шоссе №60 погибли трое жителей Палестинской автономии

В пятницу, 23 июня, на шоссе №60, недалеко от поселка Кохав-Яаков, произошла авария, в результате которой столкнулись две легковые машины, одна с израильскими, другая – с палестинскими номерами.

Жертвами ДТП стали трое жителей Палестинской автономии. Также двое палестинцев получили тяжелые травмы. Кроме того, в аварии пострадал израильтянин, он находится в состоянии средней тяжести.

На место происшествия прибыли бригады "Маген Давид Адом" и "Красный полумесяц", доставившие пострадавших в больницы. Как сообщает пресс-служба полиции, начато расследование причин аварии.

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