В результате ДТП на шоссе №60 погибли трое жителей Палестинской автономии

В пятницу, 23 июня, на шоссе №60, недалеко от поселка Кохав-Яаков, произошла авария, в результате которой столкнулись две легковые машины, одна с израильскими, другая – с палестинскими номерами.

Жертвами ДТП стали трое жителей Палестинской автономии. Также двое палестинцев получили тяжелые травмы. Кроме того, в аварии пострадал израильтянин, он находится в состоянии средней тяжести.

На место происшествия прибыли бригады "Маген Давид Адом" и "Красный полумесяц", доставившие пострадавших в больницы. Как сообщает пресс-служба полиции, начато расследование причин аварии.