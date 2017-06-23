"Стерильная зона" в районе Шхемских ворот: как это будет

Вечером в четверг, 22 июня, пресс-служба главы правительства Израиля распространила заявление Биньямина Нетаниягу, сообщившего о том, что в ходе совещания с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом, генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом и командующим Иерусалимским округом полиции генерал-майором Йорамом Галеви он утвердил план по изменению мер безопасности в районе Шхемских (Дамасских) ворот.

"Именно в этом месте убийцы раз за разом совершают преступления. Оно превратилось в символ террора, а также в символ противодействия террору... Мне представили программу по усилению мер безопасности и ограничению свободы действий потенциальных террористов. Я утвердил этот план, и он будут реализован в ближайшее время", – было сказано в официальном сообщении.

Детали этого плана утром в пятницу, 23 июня, опубликовала газета "Исраэль а-Йом".

Детали плана

В непосредственной близости к Шхемским воротам и на соседних улицах планируется установить LPR-камеры (License Plate Recognition), идентифицирующие транспортные средства по автомобильным номерным знакам.

В указанном районе будут установлены "умные камеры", позволяющие идентифицировать подозреваемых в режиме реального времени. "Исраэль а-Йом" не пишет, о какой именно системе идет речь. Израиль располагает несколькими подобными системами. Одной из самых эффективных считается технология Video Synopsis израильской компании BriefCam, используемая спецслужбами Израиля, США и ряда стран Европы и Азии, которая позволяет анализировать картинку, осуществлять отдельную запись статических и движущихся объектов, компрессию записи, воспроизведение записей, сделанных в разное время, в одном кадре и, соответственно, просмотр больших видеофайлов за считанные минуты.

Планируется создать новые посты наблюдения, которые будут возвышаться над потоком людей. Эти сооружения собираются облицевать "иерусалимским камнем" и мозаикой, чтобы не нарушать исторический облик Старого города Иерусалима. В настоящее время в районе Шхемских ворот посты полиции и погранслужбы не имеют специальных сооружений: ведется дежурство в верхней части, перед спуском по лестнице к воротам, и в нижней части – из зоны, огороженной металлическими "волнорезами".

Будет создана специальная система освещения, которая позволит в темное время суток видеть происходящее около Шхемских ворот "как днем".

Кроме того, рассматривается возможность изменения топографии площади перед Шхемскими воротами так, чтобы свести к минимуму риск того, что враждебные действия на начальном этапе останутся незамеченными.

Предполагается, что замаскированные камеры наблюдения будут контролировать происходящее в районе Шхемских ворот круглосуточно в режиме реального времени.

Критика плана

Многие израильские политики подвергли критике намерение Нетаниягу создать "стерильную зону" около Шхемских ворот еще до публикации деталей этого плана.

Основные аргументы тех, кто критикует этот план, таковы: 1) надо бороться с террором, а не создавать образцово-показательные участки такой борьбы, 2) создание такой зоны может быть воспринято многими как локальная победа террористов, 3) усиление мер безопасности на небольшой территории не решит проблему террора в столице Израиля, 4) дополнительные меры безопасности усложнят перемещение местных жителей и туристов, что нанесет материальный ущерб, 5) концентрация сил безопасности будет привлекать сюда террористов.

Статистика терактов около Шхемских ворот

Шхемские ворота стали "символом террора", заявляют Нетаниягу и руководители силовых структур. Как пишет "Исраэль а-Йом", только за последние два с половиной года в этом районе были совершены 32 террористические атаки. Судя по публикуемой "карте терактов", журналист Ицик Сабан, готовивший материал, учитывал не только теракты около самих Шхемских ворот, но также теракты на соседних улицах, в том числе на территории Старого города.

Судя по архиву NEWSru.co.il, с октября 2015 года (начало так называемой "интифады Эль-Кудса" или "интифады ножей") в непосредственной близости к Шхемским воротам было совершено 19 терактов. 16 июня 2017 года здесь была убита пограничница Адас Малка, 3 февраля 2016 года от рук террористов погибла пограничница Адар Коэн. За этот период около Шхемских ворот были ранены 18 израильтян (в основном, сотрудники полиции и пограничной службы), 21 террорист застрелен.





