На Параде гордости в Беэр-Шеве задержан ультраортодокс с ножом

В районе проведения Парада гордости в Беэр-Шеве вечером в четверг, 22 июня, сотрудниками полиции были задержаны два представителя ультраортодоксальной общины.

У одного из задержанных при обыске полицейские обнаружили нож.

В гей-параде, в этом году проводившемся в столице Негева впервые, приняли участие около четырех тысяч человек. Протяженность маршрута составляла чуть более километра, и он проходил по центральным улицам города.

Парад гордости в Беэр-Шеве существенно отличался от подобного мероприятия в Тель-Авиве. Он проходил более "скромно", без элементов карнавала. При этом в колонне можно было увидеть родителей с детьми.

Корреспондент NEWSru.co.il отмечает, что мероприятие в Беэр-Шеве могло бы быть более многолюдным. Но, согласно условиям, которые были выдвинуты полицией, в точке сбора все желающие участвовать в шествии должны были получить белые браслеты. После того, как колонна выдвинулась в путь, присоединиться к ней без браслета было невозможно. Таким образом, те, кто опоздали к началу, могли только со стороны наблюдать за шествием.