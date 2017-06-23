23 июня 2017 г.
Людмила Путина вышла замуж
Куда пропала Лиора Ган
Китаянка сделала макияж едой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:57 На Параде гордости в Беэр-Шеве задержан ультраортодокс с ножом
00:25 Мужчина, пересекший границу с Ливаном, – член семьи военнослужащего ЦАДАЛа
22:10 На дорогах Израиля произошли две аварии, в результате которых пострадали подростки
21:34 ЦАХАЛ зафиксировал нарушение границы с Ливаном
21:07 Подан законопроект об увеличении числа депутатов Кнессета
19:56 Около четырех тысяч человек приняли участие в первом Параде гордости в столице Негева
18:57 Под давлением "харедим" отменены ремонтные работы на железной дороге в субботу
18:06 В результате ДТП в Нижней Галилее погиб мужчина, еще шесть человек получили травмы
17:49 В самолетах "Эль-Аль" больше не будут пересаживать женщин из-за религиозных мужчин
17:05 Раввин Беэр-Шевы: полиция пообещала штрафовать участников гей-парада за вызывающий внешний вид
В Израиле

На Параде гордости в Беэр-Шеве задержан ультраортодокс с ножом

время публикации: 00:57 | последнее обновление: 01:07 блог версия для печати фото
На Параде гордости в Беэр-Шеве задержан ультраортодокс с ножом

В районе проведения Парада гордости в Беэр-Шеве вечером в четверг, 22 июня, сотрудниками полиции были задержаны два представителя ультраортодоксальной общины.

У одного из задержанных при обыске полицейские обнаружили нож.

В гей-параде, в этом году проводившемся в столице Негева впервые, приняли участие около четырех тысяч человек. Протяженность маршрута составляла чуть более километра, и он проходил по центральным улицам города.

Парад гордости в Беэр-Шеве существенно отличался от подобного мероприятия в Тель-Авиве. Он проходил более "скромно", без элементов карнавала. При этом в колонне можно было увидеть родителей с детьми.

Корреспондент NEWSru.co.il отмечает, что мероприятие в Беэр-Шеве могло бы быть более многолюдным. Но, согласно условиям, которые были выдвинуты полицией, в точке сбора все желающие участвовать в шествии должны были получить белые браслеты. После того, как колонна выдвинулась в путь, присоединиться к ней без браслета было невозможно. Таким образом, те, кто опоздали к началу, могли только со стороны наблюдать за шествием.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
Около четырех тысяч человек приняли участие в первом Параде гордости в столице Негева
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
Раввин Беэр-Шевы: полиция пообещала штрафовать участников гей-парада за вызывающий внешний вид
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
В Беэр-Шеве пройдет первый "Парад гордости": список перекрываемых улиц
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июня 2017 г.
Гей-парад в Иерусалиме состоится 3 августа







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017