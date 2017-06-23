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Мужчина, пересекший границу с Ливаном, – член семьи военнослужащего ЦАДАЛа

время публикации: 00:25 | последнее обновление: 00:30 блог версия для печати фото
Мужчина, пересекший границу с Ливаном, – член семьи военнослужащего ЦАДАЛа

Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, мужчина, нарушивший израильско-ливанскую границу и проникший на территорию Ливана, является членом семьи военнослужащего Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ), перебравшейся в Израиль в 2000 году.

Как сообщалось ранее, вечером 22 июня ЦАХАЛом было зафиксировано нарушение границы с Ливаном в Верхней Галилее.

По информации сайта NRG, касание забора безопасности было зафиксировано электроникой в районе Метулы. Удаляющегося человека также видели армейские наблюдатели.

Официальное информационное агентство Ливана сообщило, что 31-летний мужчина, уроженец Ливана, проник на территорию страны и сдался ливанским военным.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по поводу этого инцидента Израиль обратился к UNIFIL.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
ЦАХАЛ зафиксировал нарушение границы с Ливаном







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