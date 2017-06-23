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"Праймериз" в партии "Авода": Амирам Левин поддержал кандидатуру Ави Габая

время публикации: 10:13 | последнее обновление: 10:13 блог версия для печати фото
"Праймериз" в партии "Авода": Амирам Левин поддержал кандидатуру Ави Габая

Бывший заместитель главы службы внешней разведки "Мосад" генерал-майор запаса Амирам Левин объявил о снятии своей кандидатуры на пост председателя партии "Авода".

Как сообщает Второй канал ИТВ, Левин призвал своих сторонников голосовать за бывшего министра экологии Ави Габая, перешедшего в "Аводу" из партии "Кулану".

Таким образом, количество кандидатов на пост лидера "Аводы" сократилось до восьми человек. Борьбу продолжают действующий председатель партии Ицхак Герцог, а также Амир Перец, Омер Бар Лев, Эрель Маргалит, Ави Габай, Дина Даян, Авнер Бен Закен и Ход Корби.

Напомним, что "праймериз" на пост лидера "Аводы" состоятся 4 июля.

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