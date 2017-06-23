Материалы, найденные у Ольмерта, были проверены "Мосадом"

Полиция Израиля передавала документы, найденные у экс-премьера Эхуда Ольмерта, на проверку в службу внешней разведки "Мосад".

Передача была осуществлена по распоряжению государственной прокуратуры и совета национальной безопасности после того, как документы уже были проверены военной цензурой.

Как сообщает газета "Гаарец", оценка "Мосада" по поводу уровня секретности документов была представлена комиссии по досрочному освобождению, однако не показана представителям Ольмерта. По данным газеты, она подкрепила позицию прокуратуры, выступающей против досрочного освобождения экс-премьера.

Со ссылкой на источники, имеющие отношение к проверке по поводу хранения Ольмертом в тюрьме секретных материалов, журналист Янив Кобович пишет, что, скорее всего, юридический советник правительства Авихай Мандельблит примет решение о начале уголовного расследования.

Напомним, что 19 июня состоялось заседание комиссии по освобождению при Управлении тюрем, обсуждавшей просьбу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта об условно-досрочном освобождении.

Заседание комиссии продолжалось более шести часов. Адвокаты экс-премьера Эли Зоар, Рам Каспи и Шани Илуз подробно изложили доводы в пользу сокращения срока заключения их подзащитного, ссылаясь на безукоризненное поведение Ольмерта в тюрьме, а также на его заслуги перед страной.

Затем представитель прокуратуры Орли Лев-Ари пояснила, почему она возражает против условно-досрочного освобождения Ольмерта. Главным доводом прокуратуры является тот факт, что в настоящий момент ведется проверка новых подозрений, согласно которым бывший глава правительства имел при себе секретные документы, которые использовал при написании книги, а также пытался их передать за стены тюрьмы через своего адвоката.

На текущий момент комиссия еще не вынесла решение по поводу досрочного освобождения.





