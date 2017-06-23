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В Израиле

Партия НДИ раскритиковала новый законопроект о гиюре

время публикации: 16:22 | последнее обновление: 16:43 блог версия для печати фото
Партия НДИ выступает против закона о гиюре

В воскресенье, 25 июня, на утверждение министерской комиссии по законодательству будет вынесен законопроект о "государственном гиюре".

Партия "Наш дом Израиль" выступает против данного законопроекта, "закрепляющего за Главным раввинатом абсолютную монополию на признание еврейства". Об этом говорится в специальном пресс-релизе партии НДИ.

Партия НДИ считает, что законопроект является "результатом внутренней борьбы ультраортодоксов", направленным "против других течений в иудаизме, от которой страдают, прежде всего, репатрианты".

"Мы не готовы поддержать инициативу, которая усиливает раскол внутри народа Израиля. Гиюр выполняет важную функцию интеграции тех, кто стремится стать евреем. В Израиле живут тысячи верных государству граждан, которые служили и служат в ЦАХАЛе, работают, платят налоги, но из-за этого закона, по чьей-то прихоти, перестанут быть частью еврейского народа. Данный законопроект подается вопреки порядку, закрепленному коалиционными соглашениями, регулирующему и определяющему законодательство в сфере отношений религии и государства и изменения статус-кво. Подобные законодательные инициативы в обязательном порядке должны прежде рассматриваться специальной комиссией во главе с министром Яривом Левиным, учрежденной для этой цели. В данном случае, комиссия не была созвана", - говорится в пресс-релизе НДИ.

Фракция НДИ потребовала выполнения коалиционных соглашений и созыва упомянутой комиссии до того, как законопроект будет представлен на рассмотрение министерской комиссии по законодательству.

Комментируя законопроект, министр обороны, лидер партии НДИ Авигдор Либерман заявил: "Речь идет о законопроекте, который разобщает еврейский народ и наносит тяжелейший ущерб репатриантам и еврейству диаспоры. Этот закон создает ничем не оправданную дискриминацию, вследствие чего мы можем потерять сотни тысяч представителей нашего народа и тех, кто стремится стать его частью. Мы решительно выступаем против законопроекта, который не только противоречит всякой логике, но и нанесет удар по репатриантам -гражданам Израиля, алие и отбросит Израиль на десятки лет назад".



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