Внимание, розыск: пропала 14-летняя Николь Косивцев из Беэр-Шевы

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Николь Косивцев, жительницы Беэр-Шевы.

В 8 утра 22 июня она ушла из дома (на улице Рут Шапира Смилан) в школу, в тот же день ответила на телефонный звонок около 17:00, после чего о ее местонахождении родителям неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 1,55, среднего телосложения, светлые волосы с крашеными голубыми полосами, светлый цвет кожи.

Вышла из дома в одежде темных цветов: черная рубашка, темные леггинсы или джинсы. На ногах были белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николь Косивцев, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100 или по телефону полиции в Негеве 08-6462744/5.