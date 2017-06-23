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Внимание, розыск: пропала 14-летняя Николь Косивцев из Беэр-Шевы

время публикации: 10:13 | последнее обновление: 10:15 блог версия для печати

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Николь Косивцев, жительницы Беэр-Шевы.

В 8 утра 22 июня она ушла из дома (на улице Рут Шапира Смилан) в школу, в тот же день ответила на телефонный звонок около 17:00, после чего о ее местонахождении родителям неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост 1,55, среднего телосложения, светлые волосы с крашеными голубыми полосами, светлый цвет кожи.

Вышла из дома в одежде темных цветов: черная рубашка, темные леггинсы или джинсы. На ногах были белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николь Косивцев, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100 или по телефону полиции в Негеве 08-6462744/5.

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