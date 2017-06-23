Прогноз погоды на 23 июня: солнечно, небольшое повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 23 июня, температура воздуха будет немного выше, чем вчера. Солнечно. Без осадков.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 21-27, в Эйлате – 27-36. В Беэр-Шеве – 18-31, в Мицпе-Рамоне – 18-29, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне – 22-28, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-35, на Голанских высотах – 19-32.

Температура воды в Средиземном море – 27 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В субботу – солнечно, дополнительное повышение температуры. В воскресенье температура повысится до уровня выше среднесезонной. В понедельник будет еще жарче.