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В Израиле

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Валерия Сикорская из Холона

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 15:24 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Валерия Сикорская из Холона

Полиция Бейт-Шеана обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Валерии Сикорской, жительницы Холона.

Два дня назад, 21 июня, в 23:30, девушку видели рядом с центральной автобусной станцией в Тель-Авиве. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой: худощавая блондинка, глаза светлые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валерии Сикорской, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100 или по телефону полиции Бейт-Шеана: 04-6067444.

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