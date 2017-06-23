Внимание, розыск: пропала 15-летняя Валерия Сикорская из Холона

Полиция Бейт-Шеана обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Валерии Сикорской, жительницы Холона.

Два дня назад, 21 июня, в 23:30, девушку видели рядом с центральной автобусной станцией в Тель-Авиве. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой: худощавая блондинка, глаза светлые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валерии Сикорской, просят позвонить в диспетчерскую службу полиции по телефону 100 или по телефону полиции Бейт-Шеана: 04-6067444.