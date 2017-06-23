Морская полиция спасла троих молодых людей, едва не утонувших на побережье Хайфы

В пятницу, 23 июня, около 16:00, полиция получила сообщение о трех молодых людях, жителях Кармиэля и Тель-Авива, отдыхавших на хайфском пляже А-Шакет и заплывших за волнорез, несмотря на предупреждения спасателя.

Молодые люди (все трое – в возрасте от 15 до 20 лет), были подхвачены течением и не могли самостоятельно вернуться на берег.

На помощь тонувшим пришло подразделение морской полиции. Вскоре молодые люди оказались на борту спасательного катера, а затем были благополучно доставлены на берег.