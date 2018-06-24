18+
24 июня 2018 г.
последняя новость: 00:21
Сара Нетаниягу пойдет под суд
О радикальном решении Вашингтона
Пора отправлять ООН на свалку истории
США выходят из СПЧ ООН
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:21 Вооруженное ограбление водителя автобуса в Кирьят-Ате, потерпевший госпитализирован
23:27 ДТП в Кирьят-Малахи, женщина в тяжелом состоянии
22:44 24 июня Ицхак Герцог будет избран главой "Сохнута"
22:05 Стрельба в Лоде, ранены два человека
21:14 Подозрение на автомобильный теракт возле Бейт-Лехема, ранены трое солдат
20:54 ВВС Израиля ответили на очередные провокации поджигателей из сектора Газы
20:00 Житель деревни Зельфа застрелен на перекрестке возле Умм эль-Фахма
17:58 На пляже Рон в Тверии утонул житель Шхема
17:41 На стоянке автобусной компании "Галим" в Раате вспыхнул пожар
16:02 Пожарные тушат огонь, вспыхнувший в роще возле поселения Натаф
Загрузка...
В Израиле

ВВС Израиля ответили на очередные провокации поджигателей из сектора Газы

время публикации: 23 июня 2018 г., 20:54 | последнее обновление: 23 июня 2018 г., 21:12 блог версия для печати фото
ВВС Израиля ответили на очередные провокации поджигателей
ВВС Израиля ответили на очередные провокации поджигателей
ВВС Израиля ответили на очередные провокации поджигателей

В субботу, 23 июня, беспилотник ЦАХАЛа атаковал группу палестинских арабов, запускавших горящие воздушные шары в северной части сектора Газы, сообщили редакции NEWSru.co.il в пресс-службе ЦАХАЛа.

Израильские ВВС не впервые наносят удары по террористам, стремящимся поджечь территорию Израиля. При этом воздушные атаки носят, скорее, предупредительный характер, так как существует опасение, что среди возможных жертв могут оказаться мирные жители сектора Газы.

Напомним, в четверг, 21 июня, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что вероятность крупномасштабной операции в секторе Газы в ближайшие месяцы высока.

Что касается ХАМАСа, то его руководство отказывается признавать, что запуски "огненных змеев" и шаров с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами с целью поджогов на израильской территории являются террористическими или военными действиями.

Руководство "Исламского движения сопротивления" настаивает на версии, что такого рода действия являются проявлением "гражданского неповиновения".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июня 2018 г.
Горящие воздушные змеи стали причиной трех пожаров в западном Негеве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2018 г.
"Марш солидарности с ранеными", вопреки планам ХАМАС, не стал массовым
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2018 г.
Пресс-служба ЦАХАЛа: с помощью БПЛА нанесен удар по инфраструктуре поджигателей в Газе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2018 г.
В Шаар а-Негев возник еще один пожар в результате падения горящего воздушного змея







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 24 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018