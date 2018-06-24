ВВС Израиля ответили на очередные провокации поджигателей из сектора Газы

В субботу, 23 июня, беспилотник ЦАХАЛа атаковал группу палестинских арабов, запускавших горящие воздушные шары в северной части сектора Газы, сообщили редакции NEWSru.co.il в пресс-службе ЦАХАЛа.

Израильские ВВС не впервые наносят удары по террористам, стремящимся поджечь территорию Израиля. При этом воздушные атаки носят, скорее, предупредительный характер, так как существует опасение, что среди возможных жертв могут оказаться мирные жители сектора Газы.

Напомним, в четверг, 21 июня, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что вероятность крупномасштабной операции в секторе Газы в ближайшие месяцы высока.

Что касается ХАМАСа, то его руководство отказывается признавать, что запуски "огненных змеев" и шаров с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами с целью поджогов на израильской территории являются террористическими или военными действиями.

Руководство "Исламского движения сопротивления" настаивает на версии, что такого рода действия являются проявлением "гражданского неповиновения".





