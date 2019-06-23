"Кешет": в партиях "Ликуд" и "Кахоль Лаван" проверяют возможность отмены выборов

Вечером в воскресенье, 23 июня, политический обозреватель канала "Кешет" Амит Сегаль сообщил, что в "Ликуде" и в "Кахоль Лаван" проверяют возможность отменить выборы, назначенные на 17 сентября.

Речь не идет об инициативе Биньямина Нетаниягу или Бени Ганца, однако ее проверяют высокопоставленные фигуры в обеих крупных партиях.

Согласно опубликованной информации, речь идет о проверке возможности отменить закон о роспуске Кнессета 21-го созыва. Формально любой закон, утвержденный Кнессетом, может быть отменен, и вопрос заключается лишь в том, каким большинством он будет отменен. В данном случае, по мнению юридического советника Кнессета Эяля Инона, необходима поддержка 80 депутатов. Напомним, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" набрали по 35 мандатов, таким образом им не хватает еще десяти депутатов.

В то же время, адвокат Ирит Розенбойм, которая была кандидатом на должность государственного контролера, утверждает, что достаточно большинства в 61 голос.

Очевидно, что отмена выборов по инициативе двух крупнейших партий возможна лишь в том случае, если "Ликуд" и "Кахоль Лаван" придут к соглашению о создании правительства национального единства. В "Кахоль Лаван" уже заявили, что "отмена выборов возможна лишь в том случае, если Нетаниягу займется решением своих юридических проблем, а "Кахоль Лаван" возглавит широкое правительство".

Высокопоставленный источник в "Ликуде" в ответ на обращение корреспондента NEWSru.co.il оценил шансы на отмену выборов как равные нулю. "Это безумная идея, которую невозможно реализовать ни юридически, ни политически".

Источник в "Яадут а-Тора" корреспонденту NEWSru.co.il, что "возможно были обращения и к нашей партии".

В НДИ предпочли не комментировать это сообщение. "Мы не комментируем утки", - заявили нашей редакции.

В настоящий момент, вероятность отмены выборов выглядит призрачной.