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В Израиле

После поставки гелия в Газу возросла интенсивность "огненного террора"

время публикации: 20:46 | последнее обновление: 21:08 блог версия для печати фото
После поставки гелия в Газу возросла интенсивность "огненного террора"
Аппарат MRI
КПП "Керем шалом"

В прошлый четверг, 20 июня, в сектор Газы через КПП "Керем Шалом" проследовал грузовик с гелием. Гелий был доставлен по требованию Всемирной организации здравоохранения, поскольку он необходим для аппаратов MRI.

Новостная служба корпорации "Кан" отмечает, что впервые с возникновения нового вида террора Израиль разрешил ввоз в палестинский анклав жидкого гелия.

Гелий используется не только в медицинской аппаратуре, но и для "огненного террора". После его доставки заметно увеличилась интенсивность запуска "огненных шаров" в сторону израильской территории. Это может свидетельствовать о том, что "гуманитарный груз", предназначавшийся для больниц, попал в руки террористов.

В воскресенье, 23 июня, из Газы были запущены десятки "огненных шаров", которые привели к шести крупным пожарам в приграничной полосе.

Из офиса координатора действий правительства на палестинских территориях сообщили, что "правительство Израиля разрешило доставку жидкого гелия в сектор Газы для аппаратов MRI в больницах. Это было сделано под полным контролем Международной организации здравоохранения. Речь идет о разрешении, выданном по гуманитарным соображениям, для обеспечения работоспособности аппаратуры в больницах сектора Газы". В офисе координатора действий правительства заявляют, что "все попытки найти связь между поставкой гелия в больницы Газы и огненным террором лишены оснований".



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