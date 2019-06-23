После поставки гелия в Газу возросла интенсивность "огненного террора"

В прошлый четверг, 20 июня, в сектор Газы через КПП "Керем Шалом" проследовал грузовик с гелием. Гелий был доставлен по требованию Всемирной организации здравоохранения, поскольку он необходим для аппаратов MRI.

Новостная служба корпорации "Кан" отмечает, что впервые с возникновения нового вида террора Израиль разрешил ввоз в палестинский анклав жидкого гелия.

Гелий используется не только в медицинской аппаратуре, но и для "огненного террора". После его доставки заметно увеличилась интенсивность запуска "огненных шаров" в сторону израильской территории. Это может свидетельствовать о том, что "гуманитарный груз", предназначавшийся для больниц, попал в руки террористов.

В воскресенье, 23 июня, из Газы были запущены десятки "огненных шаров", которые привели к шести крупным пожарам в приграничной полосе.

Из офиса координатора действий правительства на палестинских территориях сообщили, что "правительство Израиля разрешило доставку жидкого гелия в сектор Газы для аппаратов MRI в больницах. Это было сделано под полным контролем Международной организации здравоохранения. Речь идет о разрешении, выданном по гуманитарным соображениям, для обеспечения работоспособности аппаратуры в больницах сектора Газы". В офисе координатора действий правительства заявляют, что "все попытки найти связь между поставкой гелия в больницы Газы и огненным террором лишены оснований".





