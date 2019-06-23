В Иерусалиме пройдет встреча представителей Израиля, США и России

В воскресенье, 23 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится в Иерусалиме с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном.

Согласно опубликованной информации, встреча начнется в 11:00, и перед ее началом Нетаниягу и Болтон сделают заявление для СМИ.

24 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с главой Совета по национальной безопасности России Николаем Патрушевым, который также находится в Израиле.

Позднее в понедельник состоится встреча глав Советов по национальной безопасности США, Израиля и России. По сообщениям СМИ, переговоры будут посвящены в основном обсуждению ситуации в Сирии и влиянию Ирана на происходящее в этом государстве. Израиль на трехсторонней встрече будет представлять глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат.

25 июня с участниками этих переговоров вновь встретится премьер-министр Биньямин Нетаниягу. "Гаарец" цитирует слова высокопоставленного дипломатического источника в Иерусалиме, заявившего, что "беспрецедентная встреча представителей двух сверхдержав в Израиле свидетельствует о высоком международном статусе нашей страны и является важным посылом для всех государств региона, а в первую очередь для наших врагов".

В начале июня выходящая в Лондоне панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала, что на встрече представителей Израиля, США и России в Иерусалиме будут обсуждаться темы, связанные с региональной безопасностью. Западные дипломатические источники сообщили изданию, что главным станет вопрос об иранском присутствии в Сирии. Согласно этой публикации, стороны обсудят "дорожную карту", в рамках которой США признают легитимность Башара Асада, снимут санкции с сирийского режима и будут содействовать восстановлению Сирии. Россия предложит конкретные шаги по ограничению роли Ирана. Сообщалось, что в основе консультаций лежит достигнутое президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным взаимопонимание необходимости обеспечить безопасность Израиля и поддержать главу правительства Биньямина Нетаниягу.





