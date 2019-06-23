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12:09 В Иерусалиме состоялась встреча Нетаниягу и Болтона
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В Израиле

В Иерусалиме состоялась встреча Нетаниягу и Болтона

время публикации: 12:09 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати фото
Джон Болтон и Биньямин Нетаниягу в Иерусалиме. 23 июня 2019 года
Джон Болтон и Биньямин Нетаниягу в Иерусалиме. 23 июня 2019 года
Джон Болтон и Биньямин Нетаниягу в Иерусалиме. 23 июня 2019 года

В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и советника по национальной безопасности США Джона Болтона.

Перед началом встречи Джон Болтон заявил: "Мы не можем допустить, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Наша армия готова к действию, и это самая сильная армия в мире. Мы наложили санкции на Иран и намерены расширить их". По словам Болтона, он придает важное значение встречам с российским и израильским коллегами Николаем Патрушевым и Меиром Бен-Шабатом. "Ситуация на Ближнем Востоке превращает эти беседы в крайне важные. Я рад стратегическому диалогу с Израилем и Россией – это важно для трех стран", – сказал Болтон.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Когда в результате сделки с ведущими державами, санкции были сняты, и в Иран потекли деньги, агрессивность этой страны заметно выросла. Сторонники сделки утверждали, что деньги превратят Иран в более сдержанное государство, но произошло обратное. Те, кто утверждают, что Иран стал агрессивным лишь сейчас, ошибаются и живут в другом измерении. Я был бы рад услышать от президента Трампа, что давление на Иран продолжится".

24 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с главой Совета по национальной безопасности России Николаем Патрушевым, который также находится в Израиле.

Позднее в понедельник состоится встреча глав Советов по национальной безопасности США, Израиля и России. По сообщениям СМИ, переговоры будут посвящены в основном обсуждению ситуации в Сирии и влиянию Ирана на происходящее в этом государстве. Израиль на трехсторонней встрече будет представлять глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат.

25 июня с участниками этих переговоров вновь встретится премьер-министр Биньямин Нетаниягу. "Гаарец" цитирует слова высокопоставленного дипломатического источника в Иерусалиме, заявившего, что "беспрецедентная встреча представителей двух сверхдержав в Израиле свидетельствует о высоком международном статусе нашей страны и является важным посылом для всех государств региона, а в первую очередь для наших врагов".

В начале июня выходящая в Лондоне панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала, что на встрече представителей Израиля, США и России в Иерусалиме будут обсуждаться темы, связанные с региональной безопасностью. Западные дипломатические источники сообщили изданию, что главным станет вопрос об иранском присутствии в Сирии. Согласно этой публикации, стороны обсудят "дорожную карту", в рамках которой США признают легитимность Башара Асада, снимут санкции с сирийского режима и будут содействовать восстановлению Сирии. Россия предложит конкретные шаги по ограничению роли Ирана. Сообщалось, что в основе консультаций лежит достигнутое президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным взаимопонимание необходимости обеспечить безопасность Израиля и поддержать главу правительства Биньямина Нетаниягу.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 июня 2019 г.
В Иерусалиме пройдет встреча представителей Израиля, США и России





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