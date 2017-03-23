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В Израиле

СМИ: США требовали от Израиля заморозить строительство за пределами поселенческих блоков

время публикации: 07:41 | последнее обновление: 08:07 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп в Вашингтоне, 15 февраля 2017 года
Строительство в одном из поселений
Биньямин Нетаниягу и Джейсон Гринблатт в Иерусалиме. 13 марта 2017 года

В ночь на четверг, 23 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся в Израиль после завершения официального визита в Китай. В беседах с журналистами перед отлетом глава правительства заявил, что достигнут большой прогресс в переговорах с администрацией США по вопросу о параметрах строительства в Иудее и Самарии. В настоящий момент неизвестно, каковы договоренности, которые достигнуты с администрацией Трампа.

Ожидается что 23 марта Нетаниягу побеседует с главой своей канцелярии Йоавом Горовицем, возглавлявшим делегацию, которая вела переговоры в Вашингтоне с представителями президента США, и получит отчет о ходе и итогах этих встреч. Вместе с тем в окружении Нетаниягу подчеркивают, что переговоры до сих пор не завершены и обсуждение спорных вопросов продолжается.

22 марта Второй канал ИТВ сообщил, что в ходе недавнего визита в Израиль специального представителя президента США Джейсона Гринблатта, им было сделано заявление о том, что администрация Трампа хотела бы прийти к соглашению о полном замораживании строительства за пределами крупных поселенческих блоков, а также о ежегодной квоте на строительство определённого числа единиц жилья в поселениях. По сообщению Второго канала, Гринблатт дал понять, что США готовы дать молчаливое согласие на неограниченное строительство в еврейских кварталах Иерусалима, построенных после 1967 года. Это предложение было категорически отвернуто премьер-министром и военно-политическим кабинетом.

Барак Равид пишет в газете "Гаарец", что Нетаниягу отклонил предложенную Гринблаттом формулу, ссылаясь на невозможность получить большинство для ее утверждения в правительстве.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2017 г.
Нетаниягу и Гринблатт не договорились о параметрах строительства в Иудее и Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 марта 2017 г.
Специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт побеседовал с лидерами поселенцев







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Четверг, 23 марта 2017 г.
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