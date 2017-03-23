Израильтянин терроризировал еврейские общины по всему миру ложными угрозами

В четверг, 23 марта, полиция Израиля сообщила о задержании 19-летнего жителя Ашкелона и его отца - в рамках международного расследования о телефонных угрозах, которые в течение последних месяцев поступали в еврейские центры и школы в США, Новой Зеландии, Австралии, в авиакомпании, а также учебные заведения в Израиле.

По данным Антидиффамационной лиги, с 9 января только еврейские центры в США получили около 166 телефонных звонков и писем с угрозами.

Накануне операции по задержанию подозреваемых в Израиль прибыли сотрудники ФБР, которым, как сообщают СМИ, удалось отследить маршрут, по которому проходили звонки прежде, чем они попадали в телефонную сеть в Америке, и выяснить, что "электронные следы" ведут в Израиль.

The Guardian цитирует содержание телефонного звонка, полученного авиакомпанией Delta: "В сумке находится взрывчатка С4 с большим количеством шрапнели. Скоро погибнет много евреев. Шрапнель продырявит им головы. Там много шрапнели. Будет кровопролитие. Это произойдет скоро. Я думаю, что я сказал вам достаточно. Я должен идти".

Мики Розенфельд, отвечающий в пресс-службе полиции Израиля за работу с иностранными журналистами, заявил, что звонки с угрозами, которые получали еврейские центры по всему миру, были сделаны задержанным израильтянином. При этом он подчеркнул, что мотивы действий подозреваемых остаются неясными. Парень отказывается сотрудничать со следствием.

В ходе обыска в квартире подозреваемых были изъяты компьютеры, оборудование, позволяющее искажать голос, носители информации, а также антенна WiFi диаметром в полметра, которая позволяла подключаться к беспроводным сетям, находящимся на большом расстоянии от дома. Таким образом создавалось впечатление, что подозреваемый все время передвигается.

Специалисты киберподразделения "Лахав-433" отмечают, что преступник на использовал различные методы на разных уровнях, чтобы затруднить его обнаружение. Звонки производились через интернет, а также использовались программы для изменения голоса. Однако злоумышленником не было предпринято ничего особенного, что указывало бы "на его гениальность" в области компьютерных наук.

Пресс-служба полиции также сообщила, что во время задержания подозреваемый оказывал сопротивление сотрудникам полиции и пытался выхватить оружие у сотрудницы правоохранительных органов.

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок его задержания до 30 марта.

По информации израильских СМИ, задержанный, кроме израильского гражданства, обладает американским паспортом и свободно владеет английским. Юноша признан ЦАХАЛом негодным к службе. По словам адвоката, в 14 лет у него была обнаружена опухоль головного мозга и мальчик с первого класса находился на домашнем обучении.

В сообщениях отмечается, что отец задержанного не имеет судимостей, он сотрудничает со следствием, однако отрицает свою причастность к "телефонному терроризму".

Суд Ришон ле-Циона наложил запрет на публикацию имен подозреваемых.





