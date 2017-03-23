23 марта 2017 г.
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В Израиле

Израильтянин терроризировал еврейские общины по всему миру ложными угрозами

время публикации: 19:34 | последнее обновление: 19:57 блог версия для печати фото
Израильтянин терроризировал еврейские общины по всему миру ложными угрозами
Израильтянин терроризировал еврейские общины по всему миру ложными угрозами
Израильтянин терроризировал еврейские общины по всему миру ложными угрозами

В четверг, 23 марта, полиция Израиля сообщила о задержании 19-летнего жителя Ашкелона и его отца - в рамках международного расследования о телефонных угрозах, которые в течение последних месяцев поступали в еврейские центры и школы в США, Новой Зеландии, Австралии, в авиакомпании, а также учебные заведения в Израиле.

По данным Антидиффамационной лиги, с 9 января только еврейские центры в США получили около 166 телефонных звонков и писем с угрозами.

Накануне операции по задержанию подозреваемых в Израиль прибыли сотрудники ФБР, которым, как сообщают СМИ, удалось отследить маршрут, по которому проходили звонки прежде, чем они попадали в телефонную сеть в Америке, и выяснить, что "электронные следы" ведут в Израиль.

The Guardian цитирует содержание телефонного звонка, полученного авиакомпанией Delta: "В сумке находится взрывчатка С4 с большим количеством шрапнели. Скоро погибнет много евреев. Шрапнель продырявит им головы. Там много шрапнели. Будет кровопролитие. Это произойдет скоро. Я думаю, что я сказал вам достаточно. Я должен идти".

Мики Розенфельд, отвечающий в пресс-службе полиции Израиля за работу с иностранными журналистами, заявил, что звонки с угрозами, которые получали еврейские центры по всему миру, были сделаны задержанным израильтянином. При этом он подчеркнул, что мотивы действий подозреваемых остаются неясными. Парень отказывается сотрудничать со следствием.

В ходе обыска в квартире подозреваемых были изъяты компьютеры, оборудование, позволяющее искажать голос, носители информации, а также антенна WiFi диаметром в полметра, которая позволяла подключаться к беспроводным сетям, находящимся на большом расстоянии от дома. Таким образом создавалось впечатление, что подозреваемый все время передвигается.

Специалисты киберподразделения "Лахав-433" отмечают, что преступник на использовал различные методы на разных уровнях, чтобы затруднить его обнаружение. Звонки производились через интернет, а также использовались программы для изменения голоса. Однако злоумышленником не было предпринято ничего особенного, что указывало бы "на его гениальность" в области компьютерных наук.

Пресс-служба полиции также сообщила, что во время задержания подозреваемый оказывал сопротивление сотрудникам полиции и пытался выхватить оружие у сотрудницы правоохранительных органов.

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок его задержания до 30 марта.

По информации израильских СМИ, задержанный, кроме израильского гражданства, обладает американским паспортом и свободно владеет английским. Юноша признан ЦАХАЛом негодным к службе. По словам адвоката, в 14 лет у него была обнаружена опухоль головного мозга и мальчик с первого класса находился на домашнем обучении.

В сообщениях отмечается, что отец задержанного не имеет судимостей, он сотрудничает со следствием, однако отрицает свою причастность к "телефонному терроризму".

Суд Ришон ле-Циона наложил запрет на публикацию имен подозреваемых.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 марта 2017 г.
Задержан израильтянин, подозреваемый в ложных предупреждениях об атаках на еврейские объекты в США







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Четверг, 23 марта 2017 г.
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