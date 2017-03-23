Статистика велосипедных аварий в Израиле: самый опасный город – Тель-Авив

С начала 2017 года в Израиле было зафиксировано 76 ДТП с участием велосипедистов, в том числе шесть серьезных аварий и две аварии со смертельным исходом, сообщили редакции NEWSru.co.il в пресс-службе полиции. В статистике учтены аварии с электрическими и обычными велосипедами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отличия незначительны.

Управление по обеспечению безопасности на дорогах предоставило нашей редакции подробный отчет о "велосипедных ДТП" за прошлые годы, с учетом сведений по разным городам страны. Сведения за этот год управление собирает, пока они не систематизированы.

По данным управления безопасности, в 2013-2016 годах в Израиле произошло 1.107 дорожных аварий с участием обычных велосипедов, в результате которых погибли 26 человек и 280 получили тяжелые травмы. В течение тех же четырех лет были зафиксированы 627 аварий с участием электрических велосипедов, вследствие которых погибли 8 человек и 124 были тяжело травмированы. Тот факт, что ДТП с участием электровелосипедов меньше, чем аварий с участием обычных велосипедов, очевидно, объясняется исключительно тем, что велосипедов с электрическим мотором пока на дорогах меньше, чем обычных.

ТОП-10 городов Израиля, где фиксировались велосипедные аварии с тяжелыми последствиями

Больше всего "велосипедных ДТП" зафиксировано в Тель-Авиве-Яффо, где самый экологичный вид транспорта заметно популярней, чем в других городах Израиля. Здесь в 2013-2016 годах произошли 333 дорожные аварии с обычными велосипедами (пятеро погибших, 63 тяжело травмированных) и 216 аварий с электровелосипедами (один погибший, 35 с тяжелыми травмами).

Далее по количеству велосипедных аварий (ДТП с обычными и электровелосипедами суммируются) в списке следуют: Петах-Тиква – 82 аварии за четыре года (трое погибших, девять были госпитализированы с тяжелыми травмами), Иерусалим – 80 аварий (пятеро погибших, 23 тяжелых), Нетания – 71 (один погибший, пять тяжелых), Рамат-Ган – 62 (один погибший, девять тяжелых), Холон – 59 (двое погибших, шесть тяжелых), Ришон ле-Цион – 56 (четверо тяжелых), Бней-Брак – 52 (один погибший, 10 тяжелых), Бат-Ям – 45 (девять тяжелых), Ашдод – 31 (один погибший, 13 тяжелых).

Динамика

Из года в год число велосипедных аварий существенно не меняется. Ужесточение мер и привлечение полиции к контролю над соблюдением велосипедистами ПДД в Тель-Авиве-Яффо не отразилось на динамике аварий, видимо, потому что эти меры были направлены на сокращение случаев столкновений велосипедистов с пешеходами, а не на соблюдение ими правил движения на проезжей части.

Тель-Авив был и остается не только самым привлекательным, но и самым опасным для велосипедистов городом Израиля. Число аварий с обычными велосипедами в этом городе год от года остается неизменным, число аварий с электровелосипедами год за годом растет – по мере увеличения численности этого вида транспорта на улицах.

Причины аварий

Велосипедные аварии чаще всего происходят из-за невнимательности и неаккуратного вождения (всех участников дорожного движения), из-за большой разницы в скорости транспортных средств, из-за отсутствия у велосипедов заднего освещения (хотя число аварий в светлое и темное время суток примерно равное), из-за плохого технического состояния велосипеда, а также в связи с тем, что велосипедисты едут по проезжей части даже на тех улицах, где есть специально выделенные и размеченные полосы для велосипедного транспорта. При этом виновниками аварий почти всегда признаются водители автомобилей или мотоциклов.

Велосипедисты отмечают, что специальных дорожек для этого популярного вида транспорта не хватает – в том числе, в Тель-Авиве. Зачастую эти дорожки проложены так, что по ним сложно ехать (они упираются в автобусные остановки, в пешеходные переходы без специальной полосы и т.п.).

По мере ужесточения контроля над соблюдением правила, согласно которому велосипедистам нельзя ехать по тротуару, обладатели велосипедов вынуждены ездить по проезжей части, порой не имея для этого необходимых навыков и не соблюдая общих правил дорожного движения.

ПДД требуют, чтобы велосипедист ехал как можно ближе к правому краю проезжей части (а не просто по правой полосе, как ошибочно считают многие). Но на практике этому правилу сложно следовать из-за припаркованных и отъезжающих машин.

Тяжелые или смертельные травмы, получаемые велосипедистами при ДТП, часто объясняются тем, что правилами не запрещен проезд велосипедиста по городским улицам без защитной каски (велосипедист обязан надевать такую каску только при езде за городом).

Важным фактором является то обстоятельство, что многие велосипедисты меняют схему поведения в зависимости от ситуации на дороге – часто они не следуют с общим транспортным потоком, а, например, объезжают светофоры по пешеходным переходам, а то и просто игнорируют сигналы светофора.

Многими подростками игнорируются запрет ездить на велосипеде по проезжей части до 16 лет и запрет на пользование электровелосипедами до наступления этого возраста.

В отличие от водителей лицензированного транспорта, велосипедисты могут быть оштрафованы только в том случае, если их задержали представители правоохранительных органов за допущенное нарушение. Подобное происходит редко, так как задержать нарушителя на велосипеде сложно. Вскоре полномочия по выписыванию штрафов велосипедистам должны получить и муниципальные инспекторы, но многие опасаются, что чаще они будут штрафовать не злостных нарушителей, а законопослушных граждан, допустивших незначительное нарушение и не пытающихся скрыться от представителя власти.

Рекомендуем читателям, которые пользуются велосипедами, ознакомиться с правилами дорожного движения для велосипедистов и техническими требованиями для этого вида транспорта.

См. ПДД для велосипедистов в Израиле и технические требования (иврит)





