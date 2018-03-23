В Израиль с переходом на летнее время пришло лето

В ночь на пятницу, 23 марта, Израиль перешел на летнее время. В 2 часа ночи стрелки часов были переведены на один час вперед ("время сна" сократилось на час).

Переход на летнее время в этом году совпал с необычно жаркой и сухой погодой. Дует южный пустынный ветер (шарав). Температура воздуха в Иерусалиме сегодня днем будет достигать 30 градусов тепла и более, в Тель-Авиве – 36 градусов, в Хайфе – 33, в Эйлате – 37, в Беэр-Шеве – 37, на побережье Мертвого моря – 34, в Ашкелоне и Ашдоде – 33, в Ариэле – 31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 34, на Голанских высотах – 30.

При этом температура воды в Средиземном море около побережья повысилась до 20 градусов, высота волн в пятницу – всего 20-40 см. Погода идеальна для купания и пляжного отдыха.

Медуз в это время года немного. На пляжах севера Израиля, судя по данным сайта meduzot.co.il, их концентрация выше, чем на юге и в центре.

Медики рекомендуют избегать долгого пребывания под солнцем, необходимо использовать защитные кремы для кожи. В такую погоду также рекомендуется пить больше воды, чем обычно.

В субботу будет значительно прохладней (в Иерусалиме – до 17-18 градусов, в Тель-Авиве – до 21-22, в Эйлате – до 33-34), повысится влажность, возможен слабый дождь. В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры, будет солнечно. В понедельник-вторник – дополнительное повышение температуры, понижение влажности. "Летняя жара" на короткое время вернется в среду, 28 марта, уже на следующий день жара спадет.





