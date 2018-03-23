18+
23 марта 2018 г.
последняя новость: 08:19
На пороге эскалации
Между "Братством" и "халифатом"
Трамп поздравил Путина с победой
Феминистки дружат с исламистами
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:33 Израиль переадресовал ХАМАСу требование ООН заплатить за разрушенные в 2014 году здания
06:37 В Израиль с переходом на летнее время пришло лето
05:18 Авария в Иерусалиме, тяжело травмирован мотоциклист
05:12 Прогноз погоды на 23 марта: дополнительное повышение температуры, солнечно и жарко, шарав
03:45 Израиль перешел на летнее время
22:42 Партию МЕРЕЦ возглавила депутат Кнессета Тамар Зандберг
22:21 Самолет Air India, пролетев над Саудовской Аравией, приземлился в Израиле
21:53 Родители Шахара Струга просят освободить солдата, из пистолета которого был убит их сын
21:13 Нетаниягу пообещал, что у "Ликуда" будет 40 мандатов
19:44 В Кафр-Касеме в результате взрыва автомобиля ранены двое мужчин
Загрузка...
В Израиле

В Израиль с переходом на летнее время пришло лето

время публикации: 06:37 | последнее обновление: 07:05 блог версия для печати фото
В Израиль с переходом на летнее время пришло лето
В Израиль с переходом на летнее время пришло лето
В Израиль с переходом на летнее время пришло лето

В ночь на пятницу, 23 марта, Израиль перешел на летнее время. В 2 часа ночи стрелки часов были переведены на один час вперед ("время сна" сократилось на час).

Переход на летнее время в этом году совпал с необычно жаркой и сухой погодой. Дует южный пустынный ветер (шарав). Температура воздуха в Иерусалиме сегодня днем будет достигать 30 градусов тепла и более, в Тель-Авиве – 36 градусов, в Хайфе – 33, в Эйлате – 37, в Беэр-Шеве – 37, на побережье Мертвого моря – 34, в Ашкелоне и Ашдоде – 33, в Ариэле – 31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 34, на Голанских высотах – 30.

При этом температура воды в Средиземном море около побережья повысилась до 20 градусов, высота волн в пятницу – всего 20-40 см. Погода идеальна для купания и пляжного отдыха.

Медуз в это время года немного. На пляжах севера Израиля, судя по данным сайта meduzot.co.il, их концентрация выше, чем на юге и в центре.

Медики рекомендуют избегать долгого пребывания под солнцем, необходимо использовать защитные кремы для кожи. В такую погоду также рекомендуется пить больше воды, чем обычно.

В субботу будет значительно прохладней (в Иерусалиме – до 17-18 градусов, в Тель-Авиве – до 21-22, в Эйлате – до 33-34), повысится влажность, возможен слабый дождь. В воскресенье ожидается небольшое повышение температуры, будет солнечно. В понедельник-вторник – дополнительное повышение температуры, понижение влажности. "Летняя жара" на короткое время вернется в среду, 28 марта, уже на следующий день жара спадет.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 марта 2018 г.
Прогноз погоды на 23 марта: дополнительное повышение температуры, солнечно и жарко, шарав
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 марта 2018 г.
Израиль перешел на летнее время







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 23 марта 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018