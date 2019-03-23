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23 марта 2019 г.
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В Израиле

Взрыв автомобиля в Эйлате. Подробности, ВИДЕО

время публикации: 16:33 | последнее обновление: 17:19 блог версия для печати фото
Взрыв автомобиля в Эйлате. Подробности

В субботу, 23 марта, в 14:00, в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о том, что в Эйлате, на парковке "Пнинат Эйлат", взорвался автомобиль.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали расследование инцидента. Также для выяснения причины взрыва на парковку прибыла передвижная лаборатория.

На данном этапе расследования версия о теракте не рассматривается. Существует подозрение, что речь идет о происшествии с криминальной подоплекой.

В момент взрыва машина была пуста. Пострадали два человека, находившиеся неподалеку: один из пострадавших получил травму спины, другой повредил глаз. Еще три свидетеля происшествия впали в шоковое состояние. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.



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В Эйлате на одной из парковок взорвался автомобиль; причина ЧП не установлена





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Суббота, 23 марта 2019 г.
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