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23 марта 2019 г.
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В Израиле

ВВС ЦАХАЛа дважды атаковали позиции "поджигателей" на юге сектора Газы

время публикации: 16:44 | последнее обновление: 17:18 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали позицию "поджигателей" ХАМАСа в секторе Газы

В субботу, 23 марта, в 16:29, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа атаковали группу "поджигателей" на юге сектора Газы, запускавшую "огненные шары" на израильскую территорию.

- "Огненный беспилотник": видео от ХАМАСа

"Палестинский информационный центр" сообщает, что "в результате атаки израильского беспилотника" пострадали двое изготовителей "огненных шаров".

В 17:09 пресс-служба армии опубликовала сообщение, в котором говорилось, что ВВС ЦАХАЛа атаковали еще одну группу боевиков на юге сектора.

Отметим, что накануне на пшеничном поле возле кибуца Нирим приземлилась связка "огненных шаров", запущенных из сектора Газы. Начался пожар, который был потушен местными жителями. В тот же день "огненные шары" стали причиной пожара на территории кибуца Нир-Ам; загорелся участок между жилыми домами. Возгорание также было ликвидировано местными жителями.

Также в пятницу, 22 марта, во второй половине дня, игрушечный самолет, запущенный поджигателями из сектора Газы и снабженный взрывоопасным грузом, приземлился на территории округа Эшколь.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о запуске из сектора Газы "моделей самолетов" на связках воздушных шаров, к которым были прикреплены контейнеры со взрывчаткой и легковоспламеняющейся смесью.

Утром 23 марта хамасовский "Палестинский информационный центр" опубликовал видеозапись, на которой показана завершающая стадия изготовления такого "БПЛА".

Изделие представляет собой простейшую конструкцию из картона длиной около метра. По форме оно напоминает беспилотный самолет.

Для того, чтобы поднять в воздух такую конструкцию, требуется большая связка воздушных шаров, наполненных обычно водородом (вероятно, боевики используют для получения водорода алюминий, медный купорос, поваренную соль и воду).

В случае, если воздушные шары расстреливают с земли, например над пограничным забором, картонный "беспилотник" может еще какое-то время планировать.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 марта 2019 г.
"Огненный беспилотник": видео от ХАМАСа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2019 г.
В Эшколе упал взрывоопасный игрушечный самолет, запущенный из Газы





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Суббота, 23 марта 2019 г.
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