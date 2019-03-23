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В Израиле

Умер Рафи Эйтан, ветеран "Мосада", политический и общественный деятель

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 19:15 блог версия для печати фото
Рафи Эйтан
Рафи Эйтан
Рафи Эйтан

23 марта в возрасте 92 лет умер Рафи Эйтан, бывший разведчик, политический и общественный деятель.

Рафи Эйтан начал свою карьеру в общей службе безопасности (ШАБАК), затем возглавил оперативный отдел во внешней разведке "Мосад" и отвечал за операцию по поимке нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Биографическая справка

Рафи Эйтан (Хентман) родился 23 ноября 1926 года в кибуце Эйн-Харод. Его родители приехали в Палестину из России в 1922 году. В 12 лет Рафи вступил в ряды "Пальмах".

Во время Второй мировой войны принимал участие в приеме нелегальных иммигрантов.

После Войны за Независимость демобилизовался в 1949 году и занялся животноводством.

В 1950 году Иссер Харель пригласил его работать в ШАБАК. В 1955 году вслед за Харелем перешел на работу в "Мосад" и возглавил оперативный отдел, а затем научно-технический отдел.

В мае 1960 года был руководителем оперативной группы при поимке в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

В 1972 году вышел в отставку и занимался бизнесом, в 1978 году по приглашению Ариэля Шарона вернулся на государственную службу и был назначен на пост советника премьер-министра по борьбе с терроризмом.

В 1981 году был назначен премьер-министром Израиля Менахемом Бегиным на пост главы спецслужбы "Лакам".

В 2006 году вступил в партию "Гиль", стал депутатом Кнессета 17-го созыва. Был министром по делам пенсионеров в правительстве Эхуда Ольмерта.



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