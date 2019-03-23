Помпео: Господь, возможно, послал Трампа на землю для того, чтобы спасти Израиль от Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Израиль дал интервью христианскому телеканалу Christian Broadcasting Network. Слова, произнесенные им в интервью CBN, цитируются многими западными и арабскими СМИ.

Помпео заявил, что Господь, возможно, послал Дональда Трампа на землю для того, чтобы спасти Израиль от Ирана. По его словам, он искренне верит в особую миссию Трампа. Следует отметить, что журналисты, интервьюировавшие госсекретаря, подвели его к такому ответу, упомянув о еврейском празднике Пурим и о том, как Эстер спасла еврейский народ, находившийся в персидском плену.

"Как христианин, я, конечно, верю, что это возможно... Я уверен, что здесь вмешался Всевышний", – сказал глава внешнеполитического ведомства США.

В том же интервью Помпео дал высокую оценку усилиям США, направленным на сохранение еврейского государства, единственной демократии на Ближнем Востоке.

Выступление Помпео в эфире CBN послужило поводом для широкой дискуссии о том, что многие представители администрации Трампа являются верующими людьми, в своих выступлениях ссылающимися на высшие силы. В частности, в материале британского телеканала BBC говорится о том, что в своих выступлениях говорили о христианской вере и цитировали Библию вице-президент США Майк Пенс и бывший генеральный прокурор Джефф Сешнс.

На следующей неделе, в понедельник 25 марта, в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. За четыре дня до этой встречи Трамп объявил, что США признают израильский суверенитет над Голанскими высотами.

"Спустя 52 года США следует безоговорочно признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые жизненно важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности", – написал на своей странице в социальной сети Twitter президент США.

Ранее госсекретарь Майк Помпео, находящийся в Израиле с рабочим визитом, отказался обсуждать тему Голан в интервью 13-му каналу ИТВ и в беседе с американскими журналистами. Глава Госдепа лишь сообщил, что от Нетаниягу поступила подобная просьба, однако окончательное решение остается за нынешним хозяином Белого дома.

Биньямин Нетаниягу в своем блоге на Facebook поблагодарил Дональда Трампа. "В то время, когда Иран пытается превратить Сирию в платформу для уничтожения Израиля, президент Трамп делает отважный шаг и признает израильский суверенитет на Голанских высотах. Спасибо тебе, президент Трамп!" – написал глава израильского правительства.

Генеральный секретарь исполкома ООП Саиб Арикат так прокомментировал заявление Трампа: "Вчера он признал Иерусалим столицей Израиля, сегодня он хочет, чтобы принадлежащие Сирии Голанские высоты оставались под суверенитетом Израиля. Что еще он придумает завтра? Нестабильность и кровопролитие в нашем регионе гарантированы".

Европейский союз выступил с напоминанием о том, что ЕС не признает израильский суверенитет над Голанскими высотами.

С официальным осуждением решения Трампа выступили Лига арабских государств и Турция. В российской Госдуме также прозвучали слова осуждения этого решения.

Утром в пятницу, 22 марта, сирийское государственное агентство SANA опубликовало первую реакцию Дамаска на заявление президента США Дональда Трампа о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами. "Официальный источник в министерстве иностранных дел и эмигрантов заявил: Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает безответственные заявления американского президента об оккупированных сирийских Голанах, которые подтверждают слепой уклон Соединенных Штатов в сторону сионистской оккупационной структуры и неограниченную поддержку агрессивной политики (Израиля)", – говорится в этой публикации.

На фоне этих заявлений редакция NEWSru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить отношение наших читателей к решению президента США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами и предложить им оценить возможные последствия этого шага.

Признание США израильского суверенитета над Голанскими высотами. Выскажите ваше мнение





