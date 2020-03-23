Правительство готовится к введению новых ограничений на передвижение

На данный момент в стране зарегистрированы 1442 заболевших COVID-19. В больнице "Ихилов" скончался мужчина с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию.

В течение семи часов проходили консультации в офисе главы правительства. По окончании совещания Биньямин Нетаниягу поручил ужесточить контроль над соблюдением ограничений передвижения, а также подготовить проект решения об ужесточении ограничений на передвижение, за исключением поездок на работу, за продуктами питания, лекарствами и товарами первой необходимости и поездок в исключительных случаях.

Инструкции, касающиеся трудовой деятельности, остаются прежними. В случае внесения в них изменений работодателям и работникам будет дано время на подготовку.

Решение, цель которого предотвращение распространения коронавируса посредством ограничения контактов, будет действовать в течение 7 дней с момента его утверждения правительством в ходе телефонного голосования.

Во вторник, 24 марта, экономическая группа представит стратегический план по управлению рынком, а также пакет помощи бизнесам, самозанятым и наемным работникам.

Премьер-министр поручил создать команду специалистов для расширения скрининга на коронавирус, а также команду для проведения тотального скрининга населения.

В совещании принимали участие министры здравоохранения, обороны, внутренней безопасности, финансов, экономики, энергетики, юстиции, глава СНБ, юридический советник правительства, глава Банка Израиля, гендиректора министерства главы правительства, минздрава, минфина, глава Управления регистрации населения, глава Национального экономического совета, и.о. генерального инспектора полиции, замначальника Генштаба, замгендиректора минздрава, глава медицинского департамента минздрава, глава департамента внутренней безопасности и тыла СНБ, проф. Блитцер, проф. Ашкенази и д-р Ассаф (авторы модели распространения коронавируса), проф. Ротштейн, проф. Шуки Шемер и проф. Габи Барбаш.

В ходе совещания были заслушаны доклады всех участников и обсуждены последствия каждого из возможных сценариев.

Пресс-служба Биньмина Нетаниягу сообщила, что подробные инструкции будут опубликованы министерством здравоохранения после утверждения решения правительством.

Вместе с тем, вечером 23 марта министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по распространению коронавирусной инфекции в Израиле.

На данный момент в стране зарегистрированы 1442 заболевших COVID-19. Один больной умер. 29 в тяжелом состоянии, 40 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 41 пациент после выздоровления выписаны из больниц.

Большинство заболевших госпитализированы. 540 болеют в домашних условиях, 126 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Около 130 тысяч израильтян находились или находятся на карантине (в настоящее время таких более 74 тысяч). 23 марта в больницу "Ихилов" поступил 60-летний мужчина, жаловавшийся на затрудненное дыхание, а также имевший симптомы, похожие на проявление коронавирусной инфекции. У мужчины был взят мазок на коронавирус, после чего он был переведен в изолятор. Спустя короткое время пациент скончался.

Врачи ожидают результаты анализа. Если тест на коронавирус окажется положительным, это будет второй летальный случай в Израиле.