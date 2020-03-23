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NEWSru.co.il :: В Израиле23 марта 2020 г., 06:34

Солдаты застрелили террориста, бросавшего камни в автомобили с израильтянами

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Солдаты застрелили террориста, бросавшего камни в автомобили с израильтянами

В ночь на понедельник, 23 марта, в районе перекрестка Наалин, военнослужащие ЦАХАЛа заметили группу палестинских арабов, бросавших тяжелые камни в сторону автомобилей с израильтянами, ехавших по скоростному шоссе.

Военнослужащие открыли огонь в сторону нападавших.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, один из палестинских арабов был убит. Еще один получил ранения и скрылся. Силы безопасности приступили к его розыску.

Агентство Safa называет имя убитого – Суфьян Науаф аль-Хауаджа из Наалина и сообщает, что ему было около 32 года.

Официальное агентство Wafa приводит иные данные: убит Абд аль-Халим аль-Хауадж, 29 лет.

По данным Safa, раненый не скрывается, а находится в одной из больниц Рамаллы. Его состояние средней тяжести.

По состоянию на утро понедельника, район Наалина был блокирован израильскими военными.

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