Солдаты застрелили террориста, бросавшего камни в автомобили с израильтянами

В ночь на понедельник, 23 марта, в районе перекрестка Наалин, военнослужащие ЦАХАЛа заметили группу палестинских арабов, бросавших тяжелые камни в сторону автомобилей с израильтянами, ехавших по скоростному шоссе.

Военнослужащие открыли огонь в сторону нападавших.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, один из палестинских арабов был убит. Еще один получил ранения и скрылся. Силы безопасности приступили к его розыску.

Агентство Safa называет имя убитого – Суфьян Науаф аль-Хауаджа из Наалина и сообщает, что ему было около 32 года.

Официальное агентство Wafa приводит иные данные: убит Абд аль-Халим аль-Хауадж, 29 лет.

По данным Safa, раненый не скрывается, а находится в одной из больниц Рамаллы. Его состояние средней тяжести.

По состоянию на утро понедельника, район Наалина был блокирован израильскими военными.