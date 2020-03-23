Принято решение не откладывать переход на летнее время в Израиле

В понедельник, 23 марта, состоялось совещание с участием руководителей ЦАХАЛа, совета национальной безопасности, министерства внутренних дел, министерства финансов и других ведомств по вопросу о возможности переноса перехода на летнее время в условиях борьбы с распространением коронавируса.

По итогам обсуждения было принято решение не переносить переход на летнее время. Таким образом, как и планировалось ранее, в 2 часа ночи в пятницу, 27 марта, стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Летнее время продлится до 25 октября 2020 года, когда стрелки часов вновь будут переведены на один час назад (если не будет принято других решений).

С идеей отложить до мая переход на летнее время выступали глава МВД, лидер ШАС Арье Дери и глава минздрава, лидер "Яадут а-Тора" Яаков Лицман. Это предложение обосновывалось тем, что при ранних сумерках израильтяне меньше выходят на улицу, и это следует использовать для сдерживания распространения коронавируса.

Рекомендация была поддержана многими, в том числе юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом.

Однако специалисты напомнили, что на серверах, компьютерах и телефонах перевод часов произойдет автоматически. Для того, чтобы предотвратить путаницу, необходимо разработать "патч", который остановит перевод часов. Сделать это крайне сложно за оставшиеся дни.

В ночь на 27 марта в смартфонах, где установлена израильская временная зона (Иерусалим), перевод часов должен произойти автоматически. Однако если временная зона была иной, часы могут не перевестись.

Напомним, что при переходе на зимнее/летнее время несколько раз возникала путаница из-за того, что многие смартфоны не вовремя "переводили стрелки". Впрочем, последний такой "глобальный" сбой наблюдался осенью 2015 года, с тех пор серьезных проблем не возникало.

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