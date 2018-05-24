Университеты Израиля согласились принять 5 пунктов этического кодекса

В ходе переговоров между министром просвещения Нафтали Беннетом, главами университетов было достигнуто соглашение по поводу спорного этического кодекса, разработанного профессором Асой Кашером.

В рамках соглашения совет по высшему образованию не будет вынуждать вузы внедрять этический кодекс. В свою очередь, университеты самостоятельно включат в свои уставы пять основных принципов этического кодекса.

Принципы надзора за соблюдением и наказания за нарушение данных параграфов будут оставлены на усмотрение каждого университета.

В обязательном порядке в уставы университетов будут добавлены следующие параграфы:

- Запрет на академический бойкот

- Запрет на дискриминацию студентов на основании политического мировоззрения

- Запрет на дискриминацию преподавателей на основании политического мировоззрения

- Запрет на партийную пропаганду в рамках преподавания

- Запрет представления собственных политических мнений за позицию вуза



Соответствующие изменения уставы должны быть внесены до 2019 года.