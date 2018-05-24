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В Израиле

Университеты Израиля согласились принять 5 пунктов этического кодекса

время публикации: 23 мая 2018 г., 21:03 | последнее обновление: 23 мая 2018 г., 21:03 блог версия для печати фото
Университеты Израиля согласились принять 5 пунктов этического кодекса
Университеты Израиля согласились принять 5 пунктов этического кодекса
Университеты Израиля согласились принять 5 пунктов этического кодекса

В ходе переговоров между министром просвещения Нафтали Беннетом, главами университетов было достигнуто соглашение по поводу спорного этического кодекса, разработанного профессором Асой Кашером.

В рамках соглашения совет по высшему образованию не будет вынуждать вузы внедрять этический кодекс. В свою очередь, университеты самостоятельно включат в свои уставы пять основных принципов этического кодекса.

Принципы надзора за соблюдением и наказания за нарушение данных параграфов будут оставлены на усмотрение каждого университета.

В обязательном порядке в уставы университетов будут добавлены следующие параграфы:

- Запрет на академический бойкот
- Запрет на дискриминацию студентов на основании политического мировоззрения
- Запрет на дискриминацию преподавателей на основании политического мировоззрения
- Запрет на партийную пропаганду в рамках преподавания
- Запрет представления собственных политических мнений за позицию вуза

Соответствующие изменения уставы должны быть внесены до 2019 года.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июля 2015 г.
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