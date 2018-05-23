18+
23 мая 2018 г.
последняя новость: 11:04
Письмо призывника
Весеннее обострение
Принять огонь на себя
До самой смерти
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:41 Неизвестные подожгли плантации черешни в Кфар-Эционе
10:19 В Нацерете задержана псевдополицейская
10:12 На выборах в Кнессет будет баллотироваться еврейско-христианская партия, созданная поселенцем
10:05 Возобновлено расследование против учителя-педофила Шауля Шамая
09:41 Запрещено купание в море у пляжей в региональном совете Хоф а-Кармель
09:29 Задержаны шестеро подозреваемых в убийстве жителя Кафр-Касема
08:41 Либерман: "Военный проект ХАМАСа обречен на провал"
07:46 Ассоциация по борьбе с муковисцидозом просит МВД оставить в Израиле семью беженцев с востока Украины
07:28 СМИ: сотрудница оборонной компании потеряла флеш-накопитель с секретной информацией
05:59 Прогноз погоды на 23 мая: температура ниже, чем вчера, но выше среднесезонной
Загрузка...
В Израиле

Ассоциация по борьбе с муковисцидозом просит МВД оставить в Израиле семью беженцев с востока Украины

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 08:29 блог версия для печати фото
Ассоциация по борьбе с муковисцидозом просит МВД оставить в Израиле семью беженцев с востока Украины
Ассоциация по борьбе с муковисцидозом просит МВД оставить в Израиле семью беженцев с востока Украины
Украина, 2014 год

Израильская ассоциация по борьбе с муковисцидозом (кистозным фиброзом) обратилась к министру внутренних дел Арье Дери с просьбой отменить решение о депортации на Украину семьи, 7-летний сын которой четвертый год проходит лечение от муковисцидоза в больнице Шнайдер.

Семья Горзых приехала в Израиль четыре года назад в качестве туристов, после чего обратилась с просьбой о получении статуса беженца. Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", до приезда в Израиль семья проживала в восточной части Украины в деревне, оказавшейся в зоне боев и находящейся под прямым военным управлением без доступа к медицинскому обслуживанию. Дом, в котором она проживала, разрушен в ходе боев.

Старший ребенок в семье скончался от муковисцидоза еще на Украине, состояние младшего, Дениса, удалось стабилизировать, однако обеспечение продолжения его лечения на Украине не представляется возможным.

В МВД утверждают, что заявление семьи о получении статуса беженца было рассмотрено по стандартной процедуре и отклонено на основании рекомендации министерства иностранных дел.

Муковисцидоз (кистозный фиброз) – системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания. Лечение муковисцидоза симптоматическое. Очень важное значение имеет питание больного. В обязательном порядке осуществляют коррекцию нарушенной функции поджелудочной железы путём применения препаратов содержащих панкреатин.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2018 г.
Семью с ребенком-аутистом держали под арестом в Бен-Гурионе: состояние мальчика ухудшилось
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 февраля 2018 г.
Русскоязычные израильтяне за жесткие меры в отношении мигрантов из Африки и нелегалов из бывшего СССР. Итоги опроса NEWSru.co.il
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 февраля 2018 г.
Десятый канал: в Израиле действует индустрия по незаконному ввозу работников из Украины и Грузии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 октября 2017 г.
Депутаты НДИ предотвратили депортацию несовершеннолетних детей репатриантки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2017 г.
Министр внутренних дел рассказал депутатам о нелегальной иммиграции из Грузии и Украины
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 ноября 2016 г.
МВД Израиля хочет выслать в Донецк сестру израильтянина, отслужившего в ЦАХАЛе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 сентября 2016 г.
Арье Дери распорядился рассмотреть вопрос об отмене депортации пасынка погибшего на стройке Олега Якубова
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 июля 2017 г.
Израиль предупредил, что может ввести визовый режим из-за наплыва монгольских "беженцев"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 декабря 2014 г.
Суд разрешил депортировать из Израиля жену и дочь репатрианта из Украины







  Rating@Mail.ru  
Среда, 23 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018