Ассоциация по борьбе с муковисцидозом просит МВД оставить в Израиле семью беженцев с востока Украины

Израильская ассоциация по борьбе с муковисцидозом (кистозным фиброзом) обратилась к министру внутренних дел Арье Дери с просьбой отменить решение о депортации на Украину семьи, 7-летний сын которой четвертый год проходит лечение от муковисцидоза в больнице Шнайдер.

Семья Горзых приехала в Израиль четыре года назад в качестве туристов, после чего обратилась с просьбой о получении статуса беженца. Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", до приезда в Израиль семья проживала в восточной части Украины в деревне, оказавшейся в зоне боев и находящейся под прямым военным управлением без доступа к медицинскому обслуживанию. Дом, в котором она проживала, разрушен в ходе боев.

Старший ребенок в семье скончался от муковисцидоза еще на Украине, состояние младшего, Дениса, удалось стабилизировать, однако обеспечение продолжения его лечения на Украине не представляется возможным.

В МВД утверждают, что заявление семьи о получении статуса беженца было рассмотрено по стандартной процедуре и отклонено на основании рекомендации министерства иностранных дел.

Муковисцидоз (кистозный фиброз) – системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания. Лечение муковисцидоза симптоматическое. Очень важное значение имеет питание больного. В обязательном порядке осуществляют коррекцию нарушенной функции поджелудочной железы путём применения препаратов содержащих панкреатин.





