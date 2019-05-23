Сильные пожары в Израиле: эвакуированы сотни семей

На фоне экстремально жаркой и сухой погоды по всей территории Израиля бушуют десятки пожаров. Поселок Мево-Модиим почти полностью выгорел.

Утро 23 мая началось для израильтян с сообщения о полевых пожарах в нескольких районах страны: возле поселка Ахихуд в Западной Галилее, в лесу Нахшоним, около Эльада, в иерусалимском районе Писгат-Зевэв.

- Пожары в Израиле. Фоторепортаж



В пожарной службе говорят, что во многих случаях к неконтролируемому распространению огня привели костры, которые разводились по случаю праздника Лаг ба-Омер, вопреки действующему запрету пожарной службы.

Во второй половине дня пожары усилились, появились новые очаги возгорания возле Иерусалима, в Иудее, в Западном Негеве.

Возник сильный полевой пожар около 60-й трассы, неподалеку от поселка Бейт Хагай (южнее Хеврона, Иудея). Были эвакуированы жители нескольких домов.

В районе Бейт-Шемеша возникло не менее четырех полевых и лесных пожаров. Причиной возгорания, по всей видимости, стало разведение костров в период праздника Лаг ба-Омер. На месте происшествия работают противопожарные бригады. Привлечена спецтехника. Пресс-служба полиции сообщила о пожарах в районе 44-й трассы, около поселков Кфар Урия, Харель и Цлафон, к северу от Бейт-Шемеша.

Один из самых сильных пожаров произошел в лесу Бен-Шемен, недалеко от 443-й трассы. В течение нескольких часов пожарные безуспешно пытаются локализовать очаг возгорания, однако, по данным на 18:00, взять под контроль ситуацию им не удается. Была произведена эвакуация поселков Гимзо, Мево-Модиим, Кфар Даниэль и Тарум.

Жители Мево-Модиима отказывались покидать свои дома и полицейским пришлось применить силу для их эвакуации. После этого огонь перекинулся на дома. По данным пожарной службы, в поселке сгорели не менее 10 домов, поселок практически полностью выгорел.

На границе с сектором Газы во второй половине дня в среду возникло множество полевых и лесных пожаров, вызванных приземлением так называемых "огненных шаров". Очередной пожар возник около полудня в четверг в районе Нахаль Оз, в нескольких сотнях метров от границы с Газой. Еще один пожар возник около поселка Яхини, примерно в 5 км от восточной границы Газы, к югу от Сдерота. Позже поступила информация о пожаре около поселка Кармия, примерно в 3 км к северу от границы Газы, а также в лесу Беэри.

Из-за пожара, бушующего между поселками Кармия и Зиким, "Хеврат Хашмаль" отключила подачу электричества в Кармию. Около 17:30 жителям Кармии было разрешено вернуться в свои дома, однако они остались без кондиционеров и вентиляторов, когда температура воздуха на улице превысила 40 градусов.

При этом специалисты пожарной службы отмечают, что пожар возле Кармии не был результатом поджога с помощью "огненных шаров".

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", в результате пожаров пострадали 22 человека. Большинство получили отравление продуктами горения. Два человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные пострадали легко. В Ор-Иегуде от теплового удара скончался пожилой мужчина.

Около 17:00 Управление пожарной охраны и службы спасения объявило срочную мобилизацию бойцов пожарных расчетов по всей стране. В пожарной службе отменены отпуска и отгулы. Мобилизация объявлена в связи с большими количеством возгораний в центре и на юге страны, а также угрозой распространения огня.

Пожарная служба Израиля взвешивает возможность обращения за помощью к коллегам из Греции, Хорватии и Кипра. Генерал-майор пожарной службы Шмулик Фридман, глава пожарной службы Южного округа, сообщил новостной службе корпорации "Кан", что в рамках существующего соглашения о совместных действиях в регионе Иерусалим может попросить у перечисленных стран направить в Израиль свои пожарные самолеты.

Пресс-служба правоохранительных органов обратилась к населению с просьбой в случае проведения эвакуации населенного пункта строго следовать указаниям местных властей и полицейских. При самостоятельной эвакуации рекомендуется оставлять двери домов открытыми.

В четверг, 23 мая, на всей территории Израиля установилась чрезвычайно жаркая и сухая погода. Пик жары придется на первую половину дня пятницы, 24 мая. Температура превышает среднесезонную на 8-10 градусов, достигая 40 градусов по Цельсию в центральных и западных районах страны, 45 – в южных и северных районах, 50 – на востоке, в Иорданской долине, долине Мертвого моря и пустыне Арава.

В эфире радиостанции "Кан Бет" синоптик Шарон Векслер подтвердила прогноз, согласно которому жара начнет спадать во второй половине дня в пятницу, а к утру субботы температура понизится до среднесезонной. Она особо подчеркнула опасность разведения костров, даже небольших, так как при таких погодных условиях любое возгорание может привести к сильным пожарам на значительных площадях. По оценке метеоролога, самым опасным будет разведение костров во второй половине дня в четверг, в период празднования Лаг ба-Омер, когда, по сложившейся в Израиле традиции, принято разводить костры.

Накануне начальник пожарной службы Израиля генерал-лейтенант Давид Симхи выпустил указ о запрете на разведение костров, который будет действовать во время праздника Лаг ба-Омер. Запрет вступил в силу утром 22 мая и будет действовать до вечера 24 мая.

С призывами отказаться в этом году в период праздника Лаг ба-Омер от разведения костров выступил министр внутренней безопасности Гилад Эрдан. Главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф также призвали максимально ограничить разведение костров, напомнив, что нет галахического требования разводить костры в Лаг ба-Омер.

Утром 23 мая министерство охраны окружающей среды опубликовало данные, согласно которым сегодня в результате разведения костров в канун праздника Лаг ба-Омер, а также в связи с погодными условиями и повышенной запыленностью, загрязнение воздуха в 11,1 раза выше нормы (в прошлом году в аналогичный период загрязнение воздуха было выше нормы в 7,1 раза).