Источник в "Ликуде": Либерман сознательно срывает коалиционные переговоры

Вечером 23 мая высокопоставленный источник в "Ликуде" заявил корреспонденту NEWSru.co.il, что глава НДИ Авигдор Либерман сознательно срывает формирование правого правительства.

По словам источника, в ходе переговоров были удовлетворены все требования НДИ, но несмотря на это, он продолжает препятствовать созданию правительства, "не соглашаясь на изменение даже буквы или запятой в тексте закона о призыве".

Источник заявил, что Либерману предлагались самые разные компромиссы, однако он не готов не только их обсуждать, но и даже принимать участие во встрече глав партий, формирующих коалицию.

По словам источника, такое поведение лидера НДИ приводит к выводу, что у него есть интересы, направляющие его на срыв коалиционных переговоров.

По словам источника, в большой степени было достигнуто взаимопонимание и по вопросам политики в отношении сектора Газы, но неготовность Либермана к минимальному компромиссу в вопросе закона о призыве ведет к срыву коалиционных переговоров и к возможному формированию левого правительства.

Источник напомнил, что в ходе всей предвыборной кампании Либерман обещал поддержать формирование правого правительства, и это привело к тому, что подавляющее большинство избирателей НДИ хотят видеть Биньямина Нетаниягу премьер-министром.

"Мотивы подобного поведения главы НДИ нам непонятны. Есть множество формулировок закона о призыве, которые при желании позволили бы сформировать правительство, но он отказывается их рассматривать, и тем самым провоцирует срыв переговоров", - подчеркнул наш собеседник.

Комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-служба НДИ сообщила: "Закон о воинском призыве учеников йешив был подан министром обороны Авигдором Либерманом задолго до роспуска Кнессета 20-го созыва и объявления выборов. Он был центральным вопросом повестки дня партии НДИ как во время выборов, так и после них. Мы неоднократно открыто говорили, что в отношении Закона о призыве никаких компромиссов не будет. И, к сведению всех клеветников, эта тема будет оставаться в центре нашего внимания в обозримом будущем до тех пор, пока Закон о призыве не примут во втором и третьем чтениях".