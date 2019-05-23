Самый жаркий шарав последних лет: власти призывают не разводить костры

В четверг, 23 мая, на всей территории Израиля установилась чрезвычайно жаркая и сухая погода. Пик жары придется на первую половину дня пятницы, 24 мая. Температура превышает среднесезонную на 8-10 градусов, достигая 40 градусов по Цельсию в центральных и западных районах страны, 45 – в южных и северных районах, 50 – на востоке, в Иорданской долине, долине Мертвого моря и пустыне Арава.

В эфире радиостанции "Кан Бет" синоптик Шарон Векслер подтвердила прогноз, согласно которому жара начнет спадать во второй половине дня в пятницу, а к утру субботы температура понизится до среднесезонной. Она особо подчеркнула опасность разведения костров, даже небольших, так как при таких погодных условиях любое возгорание может привести к сильным пожарам на значительных площадях. По оценке метеоролога, самым опасным будет разведение костров во второй половине дня в четверг, в период празднования Лаг ба-Омер, когда, по сложившейся в Израиле традиции, принято разводить костры.

Накануне начальник пожарной службы Израиля генерал-лейтенант Давид Симхи выпустил указ о запрете на разведение костров, который будет действовать во время праздника Лаг ба-Омер. Запрет вступил в силу утром 22 мая и будет действовать до вечера 24 мая. В этот период запрещено разжигать костры по всему Израилю за исключением района, находящегося к югу от 25-го шоссе, между кибуцем Нахаль-Оз перекрестком Арава. Кроме того, костры разрешены в местах, выделенных для этого местными и региональными советами. За нарушение запрета предусмотрено тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф в размере 70 тысяч шекелей.

С призывами отказаться в этом году в период праздника Лаг ба-Омер от разведения костров выступил министр внутренней безопасности Гилад Эрдан. Главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф также призвали максимально ограничить разведение костров, напомнив, что нет галахического требования разводить костры в Лаг ба-Омер.

Многие муниципалитеты и образовательные учреждения приняли решение о полном или частичном отказе от разжигания костров в период празднования Лаг ба-Омер. Но вечером 22 мая во многих районах Израиля подростки и взрослые все же развели костры. Костры разжигались, в основном, в местах, утвержденных местными советами и муниципалитетами. Поступало несколько сообщений о привлечении пожарных для тушения возгораний и пострадавших от огня, в том числе на горе Мерон и в Эльаде.

Утром 23 мая министерство охраны окружающей среды опубликовало данные, согласно которым сегодня в результате разведения костров в канун праздника Лаг ба-Омер, а также в связи с погодными условиями и повышенной запыленностью, загрязнение воздуха в 11,1 раза выше нормы (в прошлом году в аналогичный период загрязнение воздуха было выше нормы в 7,1 раза).

Управление природы и парков призвало израильтян отказаться от пеших походов до начала следующей недели, закрыты для путешествий маршруты на востоке и юге страны. 23-24 мая действует полный запрет на разведение огня в парках и заповедниках.

Синоптики отмечают, что этот шарав "более жаркий" (на 3-4 градуса), чем майский шарав 2016 года. Может быть побит температурный рекорд майского шарава 2015 года: четыре года назад 18 мая на северном побережье Мертвого моря столбик термометра поднялся до отметки 52 градуса по Цельсию, а 27 мая днем температура почти во всех регионах страны была выше 40 градусов. В 2018 году самая жаркая погода была 18-19 мая, когда в центре страны температура достигала 35-40 градусов, а на юге – 41-43 градусов. В мае 2017 года таких высоких температур не наблюдалось. Отметим, что в среднем в мае 2014-2018 годов было жарче, чем в мае 2009-2013 годов.

Пожары в четверг, 23 мая

Противопожарная служба сообщает, что в четверг разведение костров в ряде мест вызвало неконтролируемое возгорание. В частности, сильный полевой пожар возник неподалеку от поселка Ахихуд в Западной Галилее. По оценке пожарных, угрозы для жилых домов нет.

Около Эльада, в лесу Нахшоним возник пожар, вызванный, по всей видимости, разжиганием костров в канун праздника Лаг ба-Омер. К тушению лесного пожара привлечены шесть противопожарных бригад. По предварительной оценке, этот пожар представляет реальную угрозу для жилых домов.

После полудня возник сильный полевой пожар в иерусалимском районе Писгат-Зеэв недалеко от 60-й автомобильной трассы. На место происшествия прибыли бригады противопожарной службы.

Возник сильный полевой пожар около 60-й трассы, неподалеку от поселка Бейт Хагай (южнее Хеврона, Иудея). Проводятся работы по тушению пожара. Жители некоторых домов были эвакуированы.

В районе Бейт-Шемеша возникло не менее четырех полевых и лесных пожаров. Причиной возгорания, по всей видимости, стало разведение костров в период праздника Лаг ба-Омер. На месте происшествия работают противопожарные бригады. Привлечена спецтехника.

Пожары около границы с Газой

На границе с сектором Газы во второй половине дня в среду возникло множество полевых и лесных пожаров, вызванных приземлением так называемых "огненных шаров". Высока вероятность того, что боевики-поджигатели воспользуются погодными условиями (очень жарко, очень сухо, устойчивый северо-западный ветер) для масштабных поджогов полей и лесов на израильской территории. Очередной пожар возник около полудня в четверг в районе Нахаль Оз, в нескольких сотнях метров от границы с Газой. Еще один пожар возник около поселка Яхини, примерно в 5 км от границы Газы, к югу от Сдерота.

Предупреждения и рекомендации медиков

Медики рекомендуют на этой неделе воздерживаться от длительных прогулок. Особенно это касается пожилых людей, детей и граждан с проблемами со здоровьем. На пляжах следует избегать долгого пребывания под солнцем, необходимо использовать защитные кремы для кожи во время купания. В такую погоду также рекомендуется пить больше воды, чем обычно.

В состоянии повышенной готовности работает служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА).

20 мая МАДА распространила напоминание о правилах поведения в жару, и попросила израильтян ответственно отнестись к своему здоровью. Парамедики напоминают, что первым и самым главным правилом, является поддержание водного баланса организма. Рекомендуется выпивать от восьми до 10 стаканов жидкости, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не надо находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является утро.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить больше, чем обычно.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания.

В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.





