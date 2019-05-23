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08:37 "Ликуд" и ультраортодоксы пришли к соглашениям по вопросам религии и государства
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В Израиле

"Ликуд" и ультраортодоксы пришли к соглашениям по вопросам религии и государства

время публикации: 08:37 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото
Источники в партии "Яадут а-Тора" подтвердили в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что на переговорах с "Ликудом" достигнут прогресс
Нетаниягу в Кнессете

Источники в партии "Яадут а-Тора" подтвердили в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что на переговорах с "Ликудом" достигнут прогресс в том, что касается вопросов религии и государства.

Основой договоренностей, достигнутых в ходе переговоров, является сохранение статуса-кво. "Мы ничего нового не придумываем, лишь хотим, чтобы все оставалось так, как было раньше", – заявили источники в ультраортодоксальной партии.

22 мая состоялась встреча Ярива Левина, возглавляющего переговоры от имени "Ликуда", с Ариэлем Атиасом, представляющим партию ШАС, депутатом Ури Маклевом, представляющим "Яадут а-Тора", и Срайей Дамским, представляющим "Ихуд Мифлагот а-Ямин". В ходе этой встречи было согласовано, что новая коалиция будет блокировать любые частные законодательные инициативы по вопросам религии и государства. В этой связи неясно, какова судьба законопроекта о запрете на проведение проверок ДНК, выдвинутого НДИ. "Маарив а-Шавуа" сообщает, что этот законопроект будет снят с повестки дня. Источник в "Яадут а-Тора" заявил корреспонденту NEWSru.co.il: "Мы сомневаемся, что такой законопроект вообще существует".

Статус-кво будет сохранен в том числе в вопросах статуса Стены Плача и гиюра. Неясно, каким образом можно будет избежать изменений в вопросах гиюра, так как БАГАЦ принял вердикт, требующий принятия нового закона, регулирующего этот вопрос.

В вопросе работ по шаббатам "Ликуд" и религиозные партии договорились, что они будут сведены к минимуму и проводиться только в случае крайне необходимости после проверки всех возможных альтернатив.

В соответствии с договоренностями между "Ликудом" и ультраортодоксами, будет создан форум, при участии представителя премьер-министра, для решения спорных вопросов в области религии и государства.

В партии НДИ заявляют, что не видели никаких соглашений и данные параметры с ними не обсуждались. В политических кругах отмечают, что речь идет о договоренностях, практически копирующих ситуацию, существовавшую в Кнессете 20-го созыва.

В то же время, переговоры по закону о призыве зашли в тупик. В НДИ продолжают утверждать, что не согласятся ни на какие компромиссы и требуют принятия закона в его нынешнем виде. Отсутствие договоренностей по закону о призыве не позволяет продвигаться к подписанию коалиционных соглашений. В то же время, в политических кругах полагают, что успехи, достигнутые ультраортодоксами на переговорах, подтолкнут их к компромиссу в вопросе закона о призыве.

22 мая состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера НДИ Авигдора Либермана. По официальным сообщениям, она была посвящена вопросам безопасности.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 мая 2019 г.
"Не уверен, что правительство будет сформировано". Интервью с Зеэвом Элькиным
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 мая 2019 г.
Коалиционный тупик: в "Ликуде" ищут альтернативу НДИ





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