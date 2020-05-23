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NEWSru.co.il :: В Израиле23 мая 2020 г., 20:30

24 мая состоится первое судебное заседание по делам Биньямина Нетаниягу

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В воскресенье, 24 мая, в 15:00, в окружном суде Иерусалима начнется первое судебное заседание по делам главы правительства Биньямина Нетаниягу.

На этом заседании будет зачитано обвинительное заключение. В конце минувшей недели судьи Иерусалимского окружного суда отклонили просьбу адвокатов премьер-министра Биньямина Нетаниягу освободить его от необходимости присутствовать на заседании, объяснив это тем, что присутствие обвиняемого в момент зачтения обвинительного заключения является важным с общественной точки зрения.

В зале вместе с Нетаниягу будут находиться другие обвиняемые: Шауль Алович, его жена Ирис и Арнон Мозес.


Из-за эпидемиологической ситуации в судебную процедуру будут внесены изменения. Число присутствующих в зале суда будет ограничено, при этом все они должны будут находиться в двух метрах друг от друга; представители СМИ допущены в зал не будут – они разместятся в особом помещении для журналистов на другом этаже здания, где смогут наблюдать за трансляцией.

21 ноября 2019 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Биньямина Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: 4000, 2000 и 1000. По всем трем делам премьер-министр будет обвинен в обмане общественного доверия, по "делу 4000" – и во взяточничестве.

Напомним, что в рамках "дела 4000" расследовались контакты Нетаниягу с владельцем компании "Безек" и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017 годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей.

"Дело 1000" было связано с получением семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей.

"Дело 2000" рассматривало контакты Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.

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