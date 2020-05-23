24 мая состоится первое судебное заседание по делам Биньямина Нетаниягу

В воскресенье, 24 мая, в 15:00, в окружном суде Иерусалима начнется первое судебное заседание по делам главы правительства Биньямина Нетаниягу.

На этом заседании будет зачитано обвинительное заключение. В конце минувшей недели судьи Иерусалимского окружного суда отклонили просьбу адвокатов премьер-министра Биньямина Нетаниягу освободить его от необходимости присутствовать на заседании, объяснив это тем, что присутствие обвиняемого в момент зачтения обвинительного заключения является важным с общественной точки зрения.

В зале вместе с Нетаниягу будут находиться другие обвиняемые: Шауль Алович, его жена Ирис и Арнон Мозес.

21 ноября 2019 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе правительства Биньямина Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: 4000, 2000 и 1000. По всем трем делам премьер-министр будет обвинен в обмане общественного доверия, по "делу 4000" – и во взяточничестве.

Напомним, что в рамках "дела 4000" расследовались контакты Нетаниягу с владельцем компании "Безек" и сайта Walla Шаулем Аловичем в 2012-2017 годах. По версии следствия, Нетаниягу получил позитивное освещение на сайте Walla в обмен на услуги Аловичу, общая стоимость которых оценивается почти в миллиард шекелей.

"Дело 1000" было связано с получением семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей.

"Дело 2000" рассматривало контакты Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом.