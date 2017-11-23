Сенсационная находка: около Ашдода обнаружена мозаика грузинской церкви VI века

В ходе раскопок в районе Тель Ашдод-Ям командой археологов под руководством доктора наук Александра Фанталкина из Тель-Авивского университета, сотрудничающих из археологами из Лейпцигского университета под руководством профессора Анжелика Берлионг, был обнаружен мозаичный пол разрушенной грузинской церкви (или монастыря), которая была построена в VI веке нашей эры.

Уникальность находки в том, что, судя по найденным надписям на греческом языке, эта церковь была построена грузинскими христианами – на что указывает используемая в надписи особая система летоисчисления, которую использовали в древней Грузии.

В одной из надписей упоминается епископ Прокопий, основатель церкви. Кроме того, написана дата: "Третья индикция 292 года". Что, по мнению ученых, указывает, в соответствии с древнегрузинским летоисчислением, на дату постройки – 539 год.

Доктор Фанталкин в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il особо отметил тот факт, что в самой Грузии есть подтверждения использования этой системы летоисчисления, начиная с IX века н.э. Сенсационная находка на израильском побережье Средиземного моря позволяет предположить, что та же система использовать грузинами, по меньшей мере, с VI века.

По версии археологов, найденная мозаика украшала пол церкви последователей Петра Ивера – епископа города Маюма (около Газы) и основателя первого грузинского монастыря в Вифлееме, умершего в 491 году в возрасте 80 лет в Явне. Свои последние годы проповедник Петр провел в районе Ашдода.

Александр Фанталкин отмечает, что известны следы древних грузинских монастырей и церквей в районе Иерусалима, но на побережье Средиземного моря никогда ранее их не находили.

Раскопки в районе Тель Ашдод-Ям, на южной окраине Ашдода, начались в 2013 году. В августе 2013-го редакция NEWSru.co.il сообщала о том, что на акрополисе были найдены следы ашдодского порта, построенного филистимлянами в VIII-VII веках до н.э. Этой теме четыре года назад было посвящено множество публикаций в израильских СМИ.

В 2017 году, как рассказал доктор Фанталкин, было принято решение разведать нижнюю часть города, где ожидалось обнаружить руины византийско-римского периода, относящиеся к портовому городу Азотос Паралиос. Следы древнего города засыпаны песком, но было известно, что между виллами еще 30 лет назад заметили фрагменты мозаики, а потому строительство на этом участке не велось. Именно здесь был в ходе раскопок найден мозаичный пол древней грузинской церкви.

По мнению археологов, продолжение раскопок в районе Тель Ашдод-Ям сулит еще немало уникальных находок.





