Преодолен коалиционный кризис из-за "осквернения субботы" на железной дороге

Радиостанция "Кан Бет" сообщила о преодолении коалиционного кризиса, вызванного проведением ремонтных работ на железной дороге по субботам. По информации радиостанции, стороны пришли к соглашению, что ремонтные и инфраструктурные работы будут прекращаться до захода шабата и возобновляться поздно вечером в субботу.

Представители компании "Ракевет Исраэль" сообщили сайту Ynet, что по просьбе, поступившей в компанию из правительства, инфраструктурные работы будут проводиться в ближайшую пятницу с 05:00 и до захода шабата, и возобновятся в субботу, после выхода шабата и будут продолжаться до 05:00 воскресенья.

В ближайшие выходные работы по улучшению инфраструктуры и замене железнодорожного полотна на участке между Димоной и Беэр-Шевой. Между станциями будут запущены бесплатные "шаттлы".

Известно, что переговоры между представителями партии "Яадут Тора" и министром труда и социального обеспечения Хаимом Кацем продолжались всю прошлую ночь. На них также присутствовали представители "Ракевет Исраэль". По итогам ночной встречи было принято решение существенно сократить объем работ, которые ранее проводились в выходные.

Вместе с тем, представители железнодорожной компании попросили у Хаима Каца передать им план работ, запланированных на выходные, а также заранее предупредить о необходимости проведения неотложных работ, подпадающих под определение "пикуах нефеш" (принцип в еврейском законе, гласящий, что сохранение человеческой жизни перекрывает любые другие религиозные мотивы), и которые, соответственно, позволительно осуществлять в субботу.





