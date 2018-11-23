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В Израиле

В Румынии задержаны подозреваемые по делу об обстреле тюрьмы в Рамле

время публикации: 17:26 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати фото
Тюремный комплекс "Аялон" в Рамле
Гилад Эрдан

Утром в пятницу, 23 ноября, полиция задержала двух жителей арабского населенного пункта Джальджулия (47 и 23 лет), подозреваемых в причастности к обстрелам тюрем.

Во второй половине дня стало известно, что задержаны еще двое подозреваемых в причастности к обстрелу тюремного комплекса в Рамле: надеясь скрыться, они вылетели в Румынию, однако, по просьбе полиции Израиля, были задержаны румынскими полицейскими сразу же после приземления самолета.

Около 17:30, пресс-служба полиции сообщила, что в Кафр-Касем был задержан пятый подозреваемый по делу об обстреле тюремного комплекса в Рамле. Это - 22-летний житель Джальджулии.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что все причастные к обстрелам тюрем должны заплатить за это высокую цену и призвал к более тесному сотрудничеству между израильской полицией и Управлением тюрем.

Как сообщалось ранее, в ночь на 23 ноября был обстрелян тюремный комплекс "Аялон" в Рамле. Следы от пуль обнаружены, в частности, на южной караульной башне расположенной на территории комплекса тюрьмы "Гивон", на которой в момент обстрела находился сотрудник Управления тюрем (ШАБАС). В результате обстрела никто не пострадал.

Пресс-служба ШАБАС отмечает, что пули пролетели "в нескольких сантиметрах" от охранника.

Отметим, в ночь на 21 ноября неизвестные обстреляли тюрьму "Адарим" в округе Шарон. Стрельба велась из проезжающего автомобиля. Никто не пострадал.

Предположительно, речь идет о мести боевиков из клана Кутайра Удэ, которому не разрешили покинуть тюрьмы, чтобы присутствовать на похоронах брата.

Впрочем, адвокаты Удэ отвергают эту версию полиции, заявляя, что Кутайр уже получил разрешение посетить могилу брата, и ему не было смысла портить отношения с правоохранительными органами.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2018 г.
Задержаны арабы, подозреваемые в обстрелах израильских тюрем
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2018 г.
Тюремный комплекс "Аялон" в Рамле подвергся обстрелу





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