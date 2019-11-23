Тела детей, погибших при пожаре, переданы в Институт судебной медицины для выяснения причин смерти

Тела детей, погибших в результате пожара в Нетании, 5-летнего Рафаэля Оханы и его 3-летнего брата Элазара, переданы в Институт судебной медицины "Абу-Кабир" для выяснения причин смерти.

Ранее сообщалось, что родители погибших мальчиков, по совету раввинов, отказались от проведения экспертизы, однако затем между ними и следователями была достигнута договоренность, согласно которой тела детей будут сфотографированы, кроме того, будет сделан анализ крови.

После проведения расследования будет установлено, идет ли речь о поджоге. Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, причиной пожара стала неисправность проводки.

Накануне, в пятницу, 22 ноября, около 16:00, в Нетании, в одном из жилых домов на улице Шараби, вспыхнул пожар. В момент возгорания в доме находились восемь человек: родители и шестеро детей.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, вынесли из огня двух мальчиков, в возрасте трех и пяти лет. Оба ребенка, получивших сильные ожоги и отравления продуктами горения, были без сознания. Бригада парамедиков провели детям серию реабилитационных мероприятий. Они были доставлены в стационар в критическом состоянии, вскоре врачи были вынуждены констировать их смерть.

Еще четверо детей, получивших отравление продуктами горения, были доставлены в больницы "Ланиадо" в Нетании и "Меир" в Кфар-Сабе. Их состояние оценивается как легкое.

Родители детей, также получившие легкое отравление, были выписаны из больницы в субботу, 23 ноября.