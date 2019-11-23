Иерусалим:
10 - 19°
Тель-Авив:
11 - 22°
Эйлат:
14 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 ноября 2019 г., 20:55

Тела детей, погибших при пожаре, переданы в Институт судебной медицины для выяснения причин смерти

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Тела детей, погибших при пожаре, переданы в Институт судебной медицины для выяснения причин смерти

Тела детей, погибших в результате пожара в Нетании, 5-летнего Рафаэля Оханы и его 3-летнего брата Элазара, переданы в Институт судебной медицины "Абу-Кабир" для выяснения причин смерти.

Ранее сообщалось, что родители погибших мальчиков, по совету раввинов, отказались от проведения экспертизы, однако затем между ними и следователями была достигнута договоренность, согласно которой тела детей будут сфотографированы, кроме того, будет сделан анализ крови.

После проведения расследования будет установлено, идет ли речь о поджоге. Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, причиной пожара стала неисправность проводки.

Накануне, в пятницу, 22 ноября, около 16:00, в Нетании, в одном из жилых домов на улице Шараби, вспыхнул пожар. В момент возгорания в доме находились восемь человек: родители и шестеро детей.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, вынесли из огня двух мальчиков, в возрасте трех и пяти лет. Оба ребенка, получивших сильные ожоги и отравления продуктами горения, были без сознания. Бригада парамедиков провели детям серию реабилитационных мероприятий. Они были доставлены в стационар в критическом состоянии, вскоре врачи были вынуждены констировать их смерть.

Еще четверо детей, получивших отравление продуктами горения, были доставлены в больницы "Ланиадо" в Нетании и "Меир" в Кфар-Сабе. Их состояние оценивается как легкое.

Родители детей, также получившие легкое отравление, были выписаны из больницы в субботу, 23 ноября.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2019
Названа возможная причина пожара в Нетании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2019
Родители двоих детей, погибших в результате пожара в Нетании, выписаны из больницы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2019
Пожар в Нетании; погибли двое детей


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:17 Саар призвал к праймериз в "Ликуде": "Нетаниягу не сможет сформировать правительство"
21:42 В квартире в Иерусалиме обнаружены тела двух молодых людей
20:55 Тела детей, погибших при пожаре, переданы в Институт судебной медицины для выяснения причин смерти
20:00 Силы ЦАХАЛа сбили беспилотник, запущенный из сектора Газы
19:19 В Иерусалиме и Тель-Авиве проходят митинги в поддержку Нетаниягу и против него
18:06 В Рамле автомобиль сбил пешехода. Пострадавший в тяжелом состоянии
16:50 В результате ДТП на севере погибла 70-летняя женщина, ее дочь получила травмы
14:58 Названа возможная причина пожара в Нетании
14:14 В деревне Дир аль-Асад обстреляна полицейская машина; о раненых не сообщается
14:09 В результате ДТП на шоссе 6 тяжелые травмы получил 35-летний мужчина
...