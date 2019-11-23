В Иерусалиме и Тель-Авиве проходят митинги в поддержку Нетаниягу и против него

Вечером 23 ноября в 20:00 в Тель-Авиве и Иерусалиме начались массовые митинги, поводом для которых стало решение юридического советника правительства передать в суд дела Биньямина Нетаниягу.

В 20:00 на площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве стартовал митинг, участники которого требуют от Биньямина Нетаниягу уйти в отставку. По информации сайта "Кипа", в организации этого мероприятия приняла участие экс-депутат Кнессета Став Шафир.

В это же время на улице Бальфур в Иерусалиме, возле резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу, начался митинг в его поддержку.

Сайт 0404.co.il написал, что Иерусалим намерены приехать тысячи сторонников действующего главы правительства, проживающих на севере страны. Они планировали провести митинг в Кирьят-Бялике, но за несколько часов до его начала организаторы сообщили, что полиция не дала разрешения на его проведение из-за слишком большого количества участников.





