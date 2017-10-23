Выборы или стабильность: открывается зимняя сессия Кнессета

В понедельник, 23 октября, открывается зимняя сессия Кнессета 20-го созыва. В том случае, если Кнессет не будет распущен досрочно, сессия продлится до конца марта 2018 года.

Очень многие, как в коалиции, так и в оппозиции убеждены, что нынешняя сессия парламента станет последней, а после нее будут объявлены досрочные выборы.

За пять месяцев Кнессету предстоит обсуждение большого числа законопроектов, вызывающих разногласия, а порой и конфликты внутри коалиции. Каждый такой конфликт может стать поводом для окончательного краха коалиции.

В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il глава фракции "Наш дом Израиль" Роберт Илатов заявил, что главным проблематичным вопросом предстоящей сессии станет тема призыва ультраортодоксов. "После отмены БАГАЦем последней редакции закона о призыве, все "харедим" подлежат призыву. Ультраортодоксальные фракции попытаются провести тот или иной законопроект, мы будем настаивать на призыве всех на военную или альтернативную службу, и на этой почве возможны серьезные конфликты в коалиции", – сказал Илатов.

Вопрос призыва ультраортодоксов – это лишь один из многочисленных законопроектов, которые грозят стабильности коалиции. В "Ликуде" настаивают на проведении закона, запрещающего открывать следствие против премьер-министра в ходе его каденции ("французский закон"). Этот законопроект должен быть вынесен на рассмотрение межминистерской комиссией по законодательству 29 октября. Против него возражают в партии "Байт Иегуди" и некоторые депутаты от "Кулану".

Десятый канал ИТВ сообщил, что глава правительственной коалиции Давид Битан готовит законопроект, запрещающий полиции публиковать рекомендации по завершению расследования. Этот законопроект также столкнется с противодействием со стороны "Кулану". Партия "Байт Иегуди" намерена выдвинуть проект Основного закона о законотворческой деятельности. Этот закон должен впервые разграничить функции Верховного суда в том, что касается отмены законов, утвержденных Кнессетом. Глава фракции "Кулану" Рои Фолькман заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что этот законопроект не будет даже представлен, так как фракция Моше Кахлона возражает против его утверждения и использует оговоренное ей в коалиционных соглашениях право вето в вопросах отношений с судебной системой.

Объединенная комиссия, возглавляемая депутатом Кнессета Амиром Оханой ("Ликуд"), продолжает работу над проектом Основного закона о еврейском характере государства.

Сразу после возобновления работы Кнессета, финансовая комиссия возобновит обсуждение закона о налогообложении третьей квартиры. Этот законопроект является одним из наиболее важных для партии "Кулану".

В ходе зимней сессии Кнессета начнется и подготовка государственного бюджета на 2019 год.

В оппозиции намерены прибегать к парламентским и внепарламентским методам борьбы, в частности, как пояснил редакции NEWSru.co.il глава фракции "Еш Атид" Офер Шелах, используя возможность обращения в БАГАЦ.

Однако наиболее серьезная опасность для существования коалиции связана с развитием расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В политической системе полагают, что время выборов в Кнессет 21-го созыва будет определено лично премьер-министром, по мотивам, которые, как и в декабре 2014 года, останутся тайной.

Материал подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





