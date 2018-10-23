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В Израиле

Военные вновь "навестили" родственников убийц супругов Хенкин

время публикации: 07:28 | последнее обновление: 07:28 блог версия для печати фото
Военные вновь "навестили" родственников убийц супругов Хенкин
Военные вновь "навестили" родственников убийц супругов Хенкин
Наама и Эйтам Хенкин

В ночь на вторник, 23 октября, израильские военные совместно с сотрудниками полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в лагере беженцев Дженин, в ходе которой они входили в дома убийц супругов Эйтама и Наамы Хенкин, сообщают палестинские СМИ.

Кроме того, как передает агентство Maan, в ходе операций в Шхеме, Рамалле, Хевроне и Туль-Кареме были задержаны 12 подозреваемых в террористической деятельности.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует эту информацию.

Напомним, что 30 июля 2017 года военные и спецслужбы также "навещали" родственников убийц супругов Хенкин, тогда в ходе обыска были конфискованы автомобили, приобретенные родственниками террориста на деньги, переданные им представителями террористической организации ХАМАС в качестве "премии" за осуществленный теракт.

1 октября 2015 года в период праздника Суккот, в 21:04 на дороге, соединяющей еврейские поселения Алон Море и Итамар в Самарии, арабскими террористами были застрелены Эйтам и Наама Хенкин, из поселения Нерия. Вооруженное нападение было совершено несколькими террористами, когда семья возвращалась домой на автомобиле, в котором находились четверо детей: в возрасте от четырех месяцев до девяти лет. Дети не пострадали.

Эйтам и Наама Хенкин были религиозными сионистами. Эйтам репатриировался в Израиль из США, работал журналистом и публицистом, планировал вскоре выпустить собственную книгу. Наама возглавляла дизайнерскую компанию в Тель-Авиве.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Батальоны Шахида абд аль-Кадра аль-Хусейни", одно из боевых подразделений организации ФАТХ.

В ходе расследования была выявлена причастность ХАМАСа к организации и осуществлению этого теракта.

По данным израильских спецслужб, нападение спланировал 37-летний руководитель ячейки ХАМАС Раджаб Ахмад Мухаммад Алауи, непосредственными исполнителями теракта были 24-летний Ихья Махмуд Наиф Абдалла Хаджи Хамад, 33-летний Самир Заир Ибрагим Куса, 23-летний Карам аль-Масри и 26-летний Заид Зиад Джамилт Амар. Согласно материалам расследования, к месту предполагаемого нападения был отправлен один из членов террористической ячейки, который должен был убедиться, что поблизости нет израильских военных. Получив от него сигнал, что "дорога свободна", на задание выехали другие боевики. Заметив автомобиль семьи Хенкин, боевики открыли по нему огонь из своей машины. После того, как автомобиль семьи Хенкин остановился, к нему подбежали двое боевиков и в упор расстреляли Эйтама и Нааму Хенкин. Террористы планировали также убить находившихся в машине детей, однако один из боевиков допустил ошибку и ранил другого бандита. Террористы были вынуждены вернуться в свою машину и покинуть место теракта. Спустя два дня после теракта боевики были задержаны израильскими спецслужбами.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2017 г.
Конфискованы "премиальные автомобили" у семьи одного из убийц супругов Хенкин
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июня 2016 г.
Вынесен приговор убийцам Эйтама и Наамы Хенкин
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2015 г.
ЦАХАЛ разрушил дом организатора убийства Наамы и Эйтама Хенкин





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