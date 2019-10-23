Расследование инцидента в Авивим: ракеты "Хизбаллы" промахнулись мимо "скорой помощи", в которой были солдаты

1 сентября 2019 года боевики ливанской террористической организации "Хизбалла" выпустили противотанковые ракеты "Корнет" по бронированной машине Wolf военной скорой помощи, следовавшей по дороге около границы. В результате инцидента, происшедшего на дороге 8967 около поселка Авивим, никто не пострадал.

Хотя двое военнослужащих были доставлены вертолетом в больницу РАМБАМ в Хайфе, позднее в тот же день СМИ сообщали, что ЦАХАЛ заранее готовился к возможной атаке "Хизбаллы" в приграничном районе и держал вертолет для имитации доставки раненых в больницу. После атаки "Хизбаллы" двое военнослужащих были "загримированы" с помощью красной краски, изображающей кровь, и забинтованы, после чего на носилках были погружены в вертолет.

Однако, как пишет в среду, 23 октября, газета "Исраэль а-Йом", хотя персонал расположенной неподалеку базы действительно был заблаговременно перемещен, отсутствие раненых и погибших в результате обстрела бронеавтомобиля было не спланированной ЦАХАЛом хитростью, а счастливой случайностью.

Согласно данным проводимого командованием ЦАХАЛа расследования, "скорая помощь" с врачом и четырьмя военнослужащими появилась на дороге 8967 в нарушение категорического запрета. Военнослужащие не пострадали только потому, что выпустившие ракеты боевики "Хизбаллы" промахнулись.

Расследование под руководством командующего Северным округом Амира Барама показало, что основная вина за инцидент лежит на артиллерийском батальоне 402 ("Решеф"), отвечавшем за участок границы в районе, и на региональной бригаде 300.

Видеозаписи атаки

Вечером 2 сентября ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", опубликовал видеозапись, на которой было показано, как ракетой противотанкового комплекса "Корнет" около границы был подбит автомобиль ЦАХАЛа. Эту видеозапись со ссылкой на "Аль-Манар" показали многие ливанские СМИ, включая телеканал "Аль-Маядин". На записи показаны военная база, расположенная к северу от поселка Авивим, около границы с Ливаном, а также пуск ракеты "Корнет" и подрыв транспортного средства ЦАХАЛа (бронированного автомобиля Wolf), следовавшего по дороге вдоль границы.

В "Хизбалле" заявляли, что атака была сознательно осуществлена в светлое время суток (при этом указывалось время 16:15), чтобы показать всему миру, что она была успешной. Также подчеркивается, что была атакована движущаяся цель.

В руководстве "Хизбаллы" настаивали на том, что в результате обстрела были погибшие и раненые. В комментариях представителей "Хизбаллы" высказывалась версия о том, что власти Израиля скрывают потери.

Атака была осуществлена боевиками "Группы мучеников Хасана Збиба и Ясира Даэра", названной так в честь полевых командиров "Хизбаллы", которые были убиты в результате израильского авиаудара в сирийском населенном пункте Акраба поздно вечером в субботу, 24 августа.

Однако позже на сайте израильской государственной телерадиовещательной корпорации "Кан" была опубликована запись камеры наблюдения, на которой показано, как армейский бронированный автомобиль Wolf продолжает движение после взрыва. В сообщении говорилось, что это то самое транспортное средство, которое было показано на видео "Хизбаллы", в комментарии к которому утверждается, что автомобиль был подбит.

תיעוד: רכב ה"זאב" הצה"לי ממשיך בנסיעה מיד לאחר פגיעת טיל הקורנט@moyshis pic.twitter.com/nKkFgMmNUa ? כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2019

Судя по публикации "Кан", данная запись была сделана 1 сентября в 16:02 камерой наблюдения на базе Авивим. "Хизбалла" утверждает, что обстрел был осуществлен в 16:15 (первое сообщение от пресс-службы ЦАХАЛа 1 сентября поступило в 16:25).

Пресс-служба ЦАХАЛа никаких дополнительных разъяснений по этому поводу не давала и публикации в иностранных СМИ не комментировала. Командование ЦАХАЛа и правительство Израиля заявляло, что в результате ракетного обстрела с ливанской территории 1 сентября никто из израильтян не пострадал. Судя по видео, опубликованному "Кан", даже автомобилю ЦАХАЛа не был причинен существенный ущерб. Судя по всему, ракета "Корнет" взорвалась рядом с машиной, не попав в нее.





