Загадка "славного великомученика". Орел рассказал историю византийской церкви

23 октября в Музее библейских стран в Иерусалиме откроется выставка, посвященная археологической находке, сделанной в Бейт-Шемеше в ходе спасательных раскопок, предшествующих возведению нового городского района – Неве Шамир 2. Это византийская церковь, возведенная в VI веке н.э.

На выставке будут представлены обнаруженные археологами артефакты, в том числе уникальная крестильная купель в форме креста и надпись, сообщающая, что церковь посвящена славному великомученику. Но кто именно этот великомученик, на данном этапе остается для ученых загадкой.

Раскопки, идущие уже три года, проводятся Управлением древности при финансировании министерства строительства, вложившего 70 миллионов шекелей в проект, предусматривающий создание археологических парков. Около семи миллионов будет потрачено на раскопки церкви.

Ее площадь составляла примерно 1.500 квадратных метров. Она представляла собой базилику с центральным и двумя боковыми нефами, разделенными рядами колонн. Пол был выложен мозаикой, украшенной изображениями листьев, плодов и птиц, геометрическими фигурами, а на стенах были фрески.

Основные строительные работы велись в эпоху императора Юстиниана, правившего в 527-565 годах. При императоре Тиберии Втором, в 574-589 годах, к церкви пристроили роскошную капеллу, в ней и была обнаружена надпись с посвящением "славному великомученику". О личном участии императоров свидетельствует мозаичное изображение орла.

"Мы не знаем, что это за мученик, но удивительная роскошь здания свидетельствует, что речь идет о важной персоне", – говорит руководитель раскопок профессор Биньямин Сторчан. Он также отмечает, что церковь – одна из немногих на территории Израиля, где полностью сохранилась подземная крипта.

Большую часть работ выполняли тысячи школьников, участвовавших в совместном проекте министерства просвещения и управления древностей. Среди их находок – большое собрание византийского стекла, в том числе светильников.





