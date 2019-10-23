Впервые за 11 лет задача по формированию правительства возложена не на Биньямина Нетаниягу

Вечером в среду, 23 октября, президент Израиля Реувен Ривлин возложил задачу по формированию правительства на председателя блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.

Впервые за последние 11 лет эта задача была возложена не на лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу, который два дня назад возвратил президенту мандат, не сумев сформировать правительство за отведенный ему срок.

В распоряжении Ганца – 28 дней для формирования правительства. Если ему это не удастся, президент может возложить задачу по формированию правительства на любого депутата Кнессета, у которого есть шансы на реализацию этой задачи. После этого Кнессет будет распущен и будут объявлены новые выборы.

Вручая Ганцу мандат на формирование правительства, президент говорил о "судьбоносных днях, в которые Израилю необходимо правительство" и о том, что "правительство может быть сформировано, но только если прекратятся бойкоты".

Ганц, в свою очередь, заявил, что будет верен своему обещанию создать правительство национального единства, добавив, что тот, кто вынудит страну пойти на третьи за год выборы в Кнессет, исчезнет с политической карты.

Еще до прибытия в резиденцию президента Ганц пригласил Нетаниягу встретиться в четверг для проведения коалиционных переговоров, на что тот ответил согласием.

В то же время на встрече Нетаниягу с лидерами партий право-религиозного блока было решено, что представлять блок на переговорах будут Ярив Левин и Зеэв Элькин из "Ликуда".



