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NEWSru.co.il :: В Израиле23 октября 2019 г., 09:39

Десятимесячная девочка из Ашкелона скончалась от полученных травм, по подозрению в избиении задержан палестинский араб

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Больница "Сорока" Десятимесячная девочка из Ашкелона скончалась от полученных травм, по подозрению в избиении задержан палестинский араб Десятимесячная девочка из Ашкелона скончалась от полученных травм, по подозрению в избиении задержан палестинский араб
 
   
 
 
Больница "Сорока"
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Десятимесячная девочка из Ашкелона скончалась от полученных травм, по подозрению в избиении задержан палестинский араб

 
   
 
 
Десятимесячная девочка из Ашкелона скончалась от полученных травм, по подозрению в избиении задержан палестинский араб

В среду, 23 октября, врачи беэр-шевской больницы "Сорока" были вынуждены констатировать смерть десятимесячной девочки, доставленной в реанимацию двумя днями ранее с множественными травмами, в том числе переломами костей черепа.

Накануне мировой суд в Ашкелоне продлил на пять суток срок содержания под стражей 20-летнего палестинского араба, подозреваемого в избиении этой девочки.

Основная версия следствия такова: 22-летняя мать девочки ушла из дома, оставив ребенка на попечение своего приятеля – палестинского араба, находившегося на территории Израиля незаконно. Но не исключено, что подозреваемый бил ребенка еще до того, как мать ушла из дома, во время ссоры с ней.

Полиция подозревает, что этот молодой мужчина, не являвшийся биологическим отцом девочки, избив ребенка, пытался скрыться на территории Палестинской автономии.

Травмированного ребенка нашли соседи, девочка была одна дома.

21 октября полиция задержала мать и отца девочки. Отец после допроса был отпущен. Содержание матери под стражей было продлено на два дня.

 

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