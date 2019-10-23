Ганц начинает переговоры о формировании коалиции

Сразу после официальной передачи мандата на формирование правительства главе блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцу руководство этого блока намерено начать переговоры с фракциями Кнессета 22-го созыва. В "Кахоль Лаван" заявляют, что в настоящий момент не рассматривается вопрос создания коалиции меньшинства, и Ганц намерен приложить все усилия для того, чтобы сформировать правительство национального единства.

Первую встречу представители "Кахоль Лаван" планируют провести с делегацией "Ликуда". Накануне источники в правящей партии заявили корреспонденту NEWSru.co.il, что явятся на встречу, однако будут представлять весь праворелигиозный блок. Ранее в "Кахоль Лаван" заявляли, что будут вести переговоры только с "Ликудом".

После "Ликуда" представители переговорной группы "Кахоль Лаван" намерены встретиться с делегацией НДИ. В партии Либермана заявляют, что будут рады вести переговоры с "Кахоль Лаван" о повестке дня будущего правительства, однако возможность сформировать его зависит от договоренностей между "Кахоль Лаван" и "Ликудом". В НДИ отмечают, что войдут только в широкое правительство при участии "Ликуда", "Кахоль Лаван" и НДИ.

Представители Бени Ганца встретятся и с делегацией от блока "Авода-Гешер". Амир Перец возражает против участия в правительстве, которое возглавляет Биньямин Нетаниягу, однако в политических кругах полагают, что, в случае достижения договоренности между двумя крупнейшими партиями, "Авода-Гешер" найдет свое место в коалиции.

Представители "Кахоль Лаван" не исключают и возможности переговоров с "А-Ямин а-Хадаш", однако Нафтали Беннет и Айелет Шакед в последние дни всячески подчеркивают свою лояльность Биньямину Нетаниягу. После того, как Шакед заявила, что будет вести переговоры с Ганцем исключительно в рамках праворелигиозного блока, она опубликовала сообщение о том, что в ходе повторных консультаций с представителями президента Ривлина "Новые правые" заявили о поддержке исключительно Нетаниягу. Не исключено, что такие шаги продиктованы намерением лидеров "Новых правых" получить поддержку в "Ликуде" перед возможным переходом в эту партию.

Позиция ультраортодоксальных партий аналогична: они декларируют свою поддержку Нетаниягу, а также остаются частью праворелигиозного блока.

"Демократический лагерь" и Объединенный арабский список не являются кандидатами на участие в правительстве национального единства, однако Ганц пригласит на встречу и их представителей. Лидеры партий, находящихся на левом фланге, порекомендуют Ганцу создать правительство меньшинства. В "Кахоль Лаван" в настоящий момент не рассматривают такую возможность, помимо прочего из-за возражений со стороны депутатов блока, придерживающихся правых взглядов. В НДИ называют сами разговоры о правительстве меньшинства манипуляцией "Ликуда", не имеющей отношения к реальности.

Несмотря на то, что политическая ситуация выглядит тупиковой, не все убеждены, что третьи выборы – свершившийся факт. Депутат Кнессета Давид Битан ("Ликуд") заявил в интервью "Кешет", что, по его мнению, в последний момент блоки распадутся, каждая партия будет защищать свои интересы, что приведет к созданию коалиции.

Как сообщалось ранее, вечером 23 октября в канцелярии президента Ривлина состоится церемония передачи мандата на формирование правительства Бени Ганцу. Впервые за последние десять лет этим правом будет обладать кто-то кроме Биньямина Нетаниягу. В службе охраны Кнессета приняли решение предоставить Ганцу личную охрану с того момента, как он официально получит мандат от президента.

В распоряжении Ганца четыре недели, и если его усилия не увенчаются успехом, то мандат будет передан Кнессету. Любой депутат, в том числе Нетаниягу и Ганц, получат 21 день для того, чтобы сформировать коалицию. В политических кругах полагают, что настоящие переговоры начнутся именно в этот период. Если за три недели коалицию создать никому не удастся, Кнессет 22-го созыва будет автоматически распущен, и в Израиле объявят парламентские выборы, которые пройдут в середине марта 2020 года – это будут третьи выборы за год.





