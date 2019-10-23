"Исраэль а-Йом": бывшие военные раввины издали свод "законов о скромности" солдат

На фоне дискуссии об интеграции женщин в боевые подразделения ЦАХАЛа, группа армейских раввинов в запасе опубликовала брошюру, касающуюся норм поведения религиозных солдат. Как сообщает "Исраэль а-Йом", брошюра является сводом "законов о скромности", и она составлена на фоне увеличивающегося числа обращений со стороны религиозных солдат, ищущих ответы на галахические вопросы, связанные с совместной службой с женщинами.

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Помимо прочего, раввины рекомендуют всячески воздерживаться от службы в смешанном боевом подразделении. "Солдат должен добиваться назначения в раздельную часть, где соблюдаются базисные нормы иудаизма", – говорится в брошюре.

Авторы брошюры запрещают мужчинам служить в частях, где есть большое число женщин. "Это особенно важно в тех частях, где высока интенсивность совместной работы. Менее важно там, где не так много общения между солдатами и речь идет лишь об отношениях командир-подчиненный", – пишут авторы.

Раввины также категорически запрещают солдатам-мужчинам оставаться наедине с женщинами не только в закрытом помещении, но и на открытом пространстве, например во время охраны военных или гражданских объектов. Религиозным солдатам запрещается также ездить с девушками в одном джипе или открытом армейском автомобиле.

В полевых условиях солдатам предписано спать как можно дальше от сослуживиц. "Солдат должен убедиться, что поблизости нет женщин", – пишут авторы брошюры. Они также запрещают солдатам принимать участие в учениях, в ходе которых возможен физический контакт с женщинами. В частности, солдатам нельзя позволять женщинам делать им на учениях перевязки и отрабатывать сценарии оказания медицинской помощи. "Солдат не должен участвовать в занятиях и учениях, проводимых женщинами. Когда нет возможности уклониться от участия в подобных учениях, солдат не должен смотреть на женщину-инструктора. Военнослужащие должны требовать, чтобы демонстрации проводились мужчинами", – подчеркивается в брошюре.

В ходе армейских церемоний солдаты также должны воздерживаться от каких-либо физических контактов с девушками, включая рукопожатия, заявляют раввины. Солдаты не должны слушать пение женщин на церемониях, а если нет возможности уклониться от участия в этом, то, как говорится в брошюре, "не должны наслаждаться пением женщин".

Как пишет "Исраэль а-Йом", эта брошюра получила одобрение многих известных раввинов: главного раввина Иерусалима Шломо Амара, раввинов Дова Лиора и Шмуэля Элиягу.





