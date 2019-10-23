Адвокат Задорова подал прошение о пересмотре дела своего клиента

В среду, 23 октября, адвокат Романа Задорова Яром Галеви подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента.

Галеви ранее заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как А.К.

После подачи ходатайства Галеви сказал журналистам, что обнаруженный на теле убитой девочки волос принадлежит А.К.

По словам Галеви, в переданном в суд ходатайстве также фигурирует мнение эксперта, который утверждает, что дверь туалетной кабинки в момент убийства была закрыта, тогда как Задоров в своих показаниях заявлял, что дверь была открыта.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако вновь его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, однако в вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

Сомнения в виновности Задорова возникают, прежде всего, в связи с тем, что следствием в этом деле, как утверждали адвокаты осужденного, было допущено множество ошибок. Некоторые юристы, общественные деятели и политики высказывались за пересмотр дела Задорова, заявляя, что расследование было проведено небрежно.





