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В Израиле

Нетаниягу намерен огласить с трибуны Генассамблеи ООН новые сведения об Иране

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:13 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу на Генассамблее ООН, 2017 год
Биньямин Нетаниягу на Генассамблее ООН, 2017 год
Хасан Рухани на Генассамблее ООН, 2017 год

Во вторник, 25 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. 27 сентября Нетаниягу выступит на сессии ассамблеи.

По заявлению приближенных главы правительства, речь будет содержать "новую информацию, касающуюся Ирана". В окружении Нетаниягу заявляют, что "эта информация произведет глубокое впечатление на тех, кто будет слушать речь премьер-министра".

Как сообщалось ранее, в ходе визита в США премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится в кулуарах сессии Генассамблеи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи будут обсуждаться две основные темы: перспективы возобновления переговоров между Израилем и ПНА, а также шаги по противодействию углублению иранского влияния в Сирии.

К настоящему моменту неизвестно, состоится ли встреча Биньямина Нетаниягу с президентом Франции Эмануэлем Макроном. На прошлой неделе сообщалось, что предпринимаются шаги для организации такой встречи. Перед вылетом в США Эммануэль Макрон встретился в Париже с главой ПНА Махмудом Аббасом.

Портал Ynet отмечает, что в канцелярию премьер-министра Израиля поступили обращения от не менее, чем 30 глав государств о встрече с Нетаниягу в кулуарах сессии Генассамблеи. Большинство этих обращений отклонены из-за крайне напряженного графика визита. Изначально планировалось, что Нетаниягу вылетит в США вечером 24 сентября. Однако вылет пришлось отложить, так как в диаспоре праздники длятся два дня, и глава правительства может прибыть в Нью-Йорк не ранее вечера 25 сентября.

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