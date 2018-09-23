Нетаниягу намерен огласить с трибуны Генассамблеи ООН новые сведения об Иране

Во вторник, 25 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправится в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. 27 сентября Нетаниягу выступит на сессии ассамблеи.

По заявлению приближенных главы правительства, речь будет содержать "новую информацию, касающуюся Ирана". В окружении Нетаниягу заявляют, что "эта информация произведет глубокое впечатление на тех, кто будет слушать речь премьер-министра".

Как сообщалось ранее, в ходе визита в США премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится в кулуарах сессии Генассамблеи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи будут обсуждаться две основные темы: перспективы возобновления переговоров между Израилем и ПНА, а также шаги по противодействию углублению иранского влияния в Сирии.

К настоящему моменту неизвестно, состоится ли встреча Биньямина Нетаниягу с президентом Франции Эмануэлем Макроном. На прошлой неделе сообщалось, что предпринимаются шаги для организации такой встречи. Перед вылетом в США Эммануэль Макрон встретился в Париже с главой ПНА Махмудом Аббасом.

Портал Ynet отмечает, что в канцелярию премьер-министра Израиля поступили обращения от не менее, чем 30 глав государств о встрече с Нетаниягу в кулуарах сессии Генассамблеи. Большинство этих обращений отклонены из-за крайне напряженного графика визита. Изначально планировалось, что Нетаниягу вылетит в США вечером 24 сентября. Однако вылет пришлось отложить, так как в диаспоре праздники длятся два дня, и глава правительства может прибыть в Нью-Йорк не ранее вечера 25 сентября.