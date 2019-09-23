"Кахоль Лаван" и "Ликуд" не хотят приступать к формированию коалиции

В понедельник, 23 сентября, продолжаются встречи делегаций партий, представленных в Кнессете 22-го созыва, с президентом Израиля Реувеном Ривлиным. Президентскую канцелярию посетили представители "Яадут а-Тора" и "Ямина", ожидается прибытие делегаций "Авода-Гешер" и "Демократического лагеря".

После завершения консультаций президенту Ривлину предстоит принять решение, на кого возложить формирование коалиции. В отличие от предыдущих предвыборных кампаний, на сей раз партии не стремятся получить первыми мандат на формирование правительства. И в "Кахоль Лаван", и в "Ликуде" понимают, что речь идет о почти невыполнимой задаче, и поэтому предпочитают уступить конкурентам, дать им возможность первыми потерпеть провал.

Главной новостью первого дня консультаций партий с президентом стало решение Объединенного арабского списка порекомендовать Бени Ганца на пост премьер-министра. Это решение было принято, несмотря на то, что партия БАЛАД категорически возражала против него и опубликовала заявление, согласно которому не поддерживает кандидатуру главы "Кахоль Лаван". Из президентской канцелярии передали, что, несмотря на возражение БАЛАД, голоса депутатов этой партии считаются поданными за Бени Ганца, так как они входят в общий блок партий. Однако БАЛАД заявил, что из рекомендации Объединенного списка следует убрать три мандата их партии. Пока неясно, как это будет урегулировано юридически.

Второй день сюрпризов пока не принес. "Яадут а-Тора" и "Ямина" порекомендовали Нетаниягу.

Таким образом, на сегодняшний день лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц может рассчитывать на 54 рекомендации, если он не получит голоса партии БАЛАД (57 – если получит), а лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу может рассчитывать на 55 рекомендаций.

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили: "Как мы и предупреждали, Объединенный арабский список порекомендовал Бени Ганца. Теперь выбор ясен: или будет создано правительство меньшинства, опирающееся на голоса тех, кто отрицает право Израиля на существование как еврейского и демократического государства, или будет создано широкое национальное правительство". В "Кахоль Лаван" не комментируют это заявление лидера "Ликуда".

Как сообщалось ранее, партия НДИ не стала рекомендовать ни одного из кандидатов. Глава партии Авигдор Либерман объяснил это решение тем, что "Ликуд" создал блок с ультраортодоксальными и "мессианскими" партиями, а Ганц опирается на Объединенный арабский список. "Ультраортодоксы и Перец со Смотричем – это наши политические противники, но Объединенный арабский список – это наши враги, мы всегда будем по другую сторону баррикады от них", – сказал Либерман.

В НДИ убеждены, что в итоге будет создано правительство национального единства, и третьих выборов удастся избежать. "Сегодня Нетаниягу и Ганц делают все возможные ошибки, но в конце концов чувство ответственности возобладает", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il один из депутатов от НДИ.

23 сентября Бени Ганц и Авигдор Либерман встретятся в Тель-Авиве. В политических кругах полагают, что эта встреча не приведет к прорыву на только начинающихся коалиционных переговорах.

25 сентября президент Ривлин примет решение, на кого возложить формирование правительства. Для выполнения этой задачи кандидат получит 28 дней. 23 октября истечет первый срок, и скорее всего, кандидат попросит президента о еще 14 днях. Ранее Реувен Ривлин заявлял, что предоставление дополнительного времени не является автоматическим, но скорее всего не откажет. 6 ноября истечет срок, отведенный первому кандидату, и три дня спустя мандат перейдет к конкуренту. У того будут лишь 28 дней, и 7 декабря истечет отведенный и ему срок. После этого депутаты получат три недели, в ходе которых они смогут порекомендовать любого из них, имеющего поддержку 61 парламентария. Судя по всему, именно в эти три недели и решится судьба коалиционных переговоров.

Если правительство сформировать не удастся, то 28 декабря Кнессет будет автоматически распущен, а выборы в парламент 23-го созыва состоятся 31 марта 2020 года.